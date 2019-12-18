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Шоу-бизнес

Грозит закрытие: вскрылось плачевное состояние Первого канала

Константин Эрнст. Фото: www.globallookpress.com
Сообщается, что Первый канал стал глубоко убыточным. У него якобы громадные долги и прочие проблемы, из-за которых россияне могут остаться без этого информационного ресурса.
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Еще в октябре в своем видеообращении к сотрудникам генеральный директор телецентра "Останкино" Михаил Шубин жаловался: "Долг Первого канала пять лет висит над нами дамокловым мечом. И этот меч уже буквально в миллиметре от нашего сердца". Из-за этого "Останкино" начал сокращать сотрудников и может даже остановить вещание, утверждает "Медуза".

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 Константин Львович Эрнст

Константин Львович Эрнст генеральный директор Первого канала

По сведениям источника, в прошлом году долги Первого канала превысили 20 миллиардов рублей – это почти две трети его годовой выручки. Как пишет издание, канал задолжал буквально всем: и производителям сериалов, и создателям документального кино, и компаниям, которые занимаются компьютерной графикой, и другим подрядчикам.

По слухам, проблемы начались в 2014 году после обвала рубля и падения рекламного рынка. Говорят, что из-за обилия политики и нехватки новых шоу – их теперь не на что снимать – Первый все меньше интересен рекламодателям. "На Первом канале финансовый коллапс, и никто не понимает, как из него выходить", – подтвердил бывший руководитель одной из его дирекций.

По некоторым данным, отчасти проблемы обусловлены неэффективностью Константина Эрнста в роли генерального директора. "Эрнст – очень плохой бизнесмен. Недаром он раньше был генпродюсером и никогда не был гендиректором, это разные профессии. У него слишком большая творческая жадность, он хочет все снимать, все запускать, заказывать больше, чем нужно. Про деньги он обычно говорит так – я разберусь, это мой вопрос. Вы делайте", – высказал мнение топ-менеджер одного из телеканалов.

В кулуарах Константина Эрнста упрекают в том, что он снимал слишком много и слишком дорого. Много телепродукта, в основном сериалов, годами стояли на полках, рассказывают собеседники "Медузы". К тому же, якобы он недооценил интернет, в который начал вкладываться только с 2012-2013 годов. Сейчас интернет приносит Первому меньше 5% выручки, говорит источник на канале.

Последние пять лет канал живет в режиме экономии. С 2015-го по 2017 год от Первого канала почти не было заказов на новые сериалы, рассказали "Медузе" трое подрядчиков канала. В эфир шло то, что было куплено про запас и лежало на полке. На канале начали даже отрезать титры у сериалов – чтобы увеличить рекламное время, которое можно продать, утверждает издание.

На фоне всех этих проблем у Первого канала начали падать рейтинги. В 2016 году его обогнал канал "Россия 1", после чего Первый так и не поднялся обратно на первую строчку. "Для Эрнста это был удар – Первый всегда был первый, а тут – ой – и в политическом вещании отстали, ой – и в кинопроизводстве", – рассказал бывший сотрудник одной из дирекций канала.

Говорят, что еще на Первый канал разрушающе действует переход отечественного телевидения на цифровое вещание. "Раньше по всей стране на огромном количестве территорий только один-два канала и принимали. При такой структуре было понятно, что Первый канал – стратегический вопрос. Сейчас у нас 20 федеральных каналов по всей стране, и Первый теряет и долю, и значимость", – рассказал источник "Медузе". Одним словом, проблем так много, что, возможно, канал скоро станет банкротом.

Автор: 18 декабря 2019, 14:42
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Так меньше всяким отбросам нужно эфиры оплачивать. За что боролись, на то и напоролись. Хоть бы вас и правда закрыли, хотя верится с трудом :(
Гость
Ответить
Так это очевидно, какие передачи, так и смотрят).Кому охота полдня смотреть политическое тв-шоу, в основном про Украину, или концерты к знаменательным датам престарелых "звёзд"?Шепелев, Борисов, это же полнейшее дно, а впереди новогодние концерты с теми же фриками...
Гость
Ответить
Давно пора закрыть эту помойку! Никто уже не смотрит это дерьмовую программу.
1

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