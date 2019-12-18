Собчак готовится перемывать кости Кокорину и Мамаеву на Первом канале

Телеведущая Ксения Собчак запустит свое шоу на Первом канале. Дебютный выпуск проекта будет посвящен футболистам Кокорину и Мамаеву.
По данным телеграм-канала "Подъем", запись передачи начнется в ближайшую субботу. "Переговоры длились несколько месяцев, и съемки должны были начаться еще в сентябре, но переносились", – сообщил источник, участвующий в создании шоу.
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