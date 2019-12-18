Побитую Пугачеву отправили сниматься в комедиях для всей семьи

В последнее время в Сети только и обсуждают, что провал фильма Аллы Пугачевой в прокате. Эксперт высказал свою точку зрения.



Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян отметил, что несмотря на относительно небольшой бюджет, для Примадонны прокат ее фильма "Тот самый концерт" все равно можно считать удачным.

"Для нынешней Аллы Борисовны это реальный успех. Именно в таком количестве существует ее нынешняя активная аудитория. В это же время в России вышел в прокат всего на один сеанс фильм-концерт Милен Фармер. За этот один сеанс она собрала в нашей стране 100 тысяч долларов и посетили этот показ более 13 тысяч зрителей. В 20 раз меньше зрителей, в десять раз меньше сборы. То есть, за каждый билет на фильм-концерт Фармер каждый зритель был готов отдать от 500 до 1000 рублей, а в случае с Пугачевой от 100 до 500", – высказался Манукян.

Впрочем, он отметил, что в случае с Примадонной речь идет о постоянном прокате, а что касается "рыжей бестии", то это был всего один показ. Таким образом, если бы фильм–концерт Милен транслировался чаще, то она с легкостью бы побила Пугачеву.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что качество шоу двух знаменитостей сильно разнится. Если у Аллы Борисовны был продемонстрирован уровень обычного российского артиста, то у Фармер – мирового уровня. В связи с этим Вадим порекомендовал российской певице сменить сферу деятельности.



"Я считаю, что Пугачевой пора сниматься в настоящем кино! Не в бесконечной роли женщины, которая поет, а в какой-нибудь драме или комедии. Ей очень подойдет характерная роль. Режиссеры! Не упустите время! Пугачеву надо успеть снять в кино! Она отлично справится со своей ролью!" – подытожил Манукян.