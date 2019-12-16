"Она может делать все что угодно": Николаев откровенно высказался о покидающей сцену Пугачевой

Певец Игорь Николаев откровенно высказался о покидающей сцену Алле Пугачевой. По словам мужчины, она не сможет жить без занятий в медиа-сфере.



Не так давно в прессу просочилась информация о том, что Примадонна намерена оставить сцену. Алла признавалась, что у нее сменились жизненные приоритеты, ведь сейчас в семье подрастают юные близняшки – Гарри и Лиза. Кроме того, замужество с Максимом Галкиным, который старается как можно больше уделять времени своим родным, также поменяло мировоззрение певицы.

Впрочем, ее друзья и коллеги по миру шоу-бизнеса не верят, что знаменитость уйдет со сцены. В рамках эфира программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ певец и композитор Игорь Николаев прокомментировал ситуацию.

"Внезапная кинороль или продюсирование артиста. В этом я вижу ее будущее. Она может делать все что угодно, и это точно будет успешно", – отметил мужчина в разговоре с журналистами. Модельер Валентин Юдшакин высказал иную точку зрения. По его мнению, Примадонна напишет автобиографический роман, который будет пользоваться ошеломляющим успехом по всему миру.

В свою очередь четвертый супруг Пугачевой, король отечественной поп-культуры Филипп Киркоров заявил, что Алла удивительный человек. Певец от всей души желает ей счастья с комедиантом Максимом Галкиным.

"У них любовь. Счастливая Алла, счастливый Максим, счастливые дети. Сейчас они отмечают жестяную свадьбу – восемь лет совместной жизни. Потом она перейдет в серебряную, затем в золотую", – подчеркнул Киркоров.