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Медики приехали спасать Дану Борисову от ломки

Дана Борисова. Фото: www.globallookpress.com
На днях Дана Борисова оказалась в центре скандала. Она поругалась с дочерью-подростком, и ту приехал забирать отец – в компании медиков и полицейских. А теперь стало известно, что ранее врачебная помощь понадобилась ведущей, у которой была ломка.
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Дана Борисова сама вызвала скорую помощь. Медики прибыли в квартиру на Большой Филевской улице к гламурной блондинке, жаловавшейся на плохое самочувствие и головную боль. Врачи осмотрели телеведущую, и вскоре источник дискомфорта был найден – абстинентный синдром на фоне приема запрещенных веществ (иначе говоря, ломка), сообщает телеграм-канал Mash.

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12-летняя дочь Борисовой оказалась в больнице после жуткого скандала

 Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Борисовой оказали первую помощь и направили к наркологу в поликлинику. Однако красотка, по все видимости, не последовала рекомендациям специалистов. В "Инстаграме" Дана утверждает: она "чиста" уже 2,5 года и готова пройти любые тесты, чтобы доказать, что не принимает ни наркотики, ни алкоголь.

А вот ее 12-летняя дочь утверждает обратное. В качестве доказательства Полина обнародовала запись, на которой их собака ест разбросанные по полу таблетки. "Вот вам правда! Я забрала собаку, чтобы она не отравилась мамиными "лекарствами", – заявила девочка и пригрозила, что может выложить много разоблачительных фото и видео.

К слову, прояснились некоторые обстоятельства ссоры Даны с Полиной. По данным Mash, телеведущая поругалась с подростком как раз после ломки. Якобы прибывшие с отцом Полины медики диагностировали у девочки сотрясение. По словам Борисовой, они повздорили из-за того, что дочь залила водой ее рукопись. Однако девочка отрицает это.

Скоро Дана Борисова отправится в Таиланд. Именно там несколько лет назад она проходила реабилитацию, борясь с любовью к запрещенным препаратам и алкоголю. В ту же клинику телеведущая поедет и на сей раз. Косвенно это свидетельствует о том, что у нее действительно есть проблемы.

Автор: 18 декабря 2019, 10:11

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Девочка борется за маму,за себя,за своё счастливое детство И делает она это,как может...Если все тёти и дяди вокруг врут,что мама чиста,а мама гибнет у нее на глазах..
Гость
Ответить
По сравнению со своей дочкой Дана просто дитя, а вот дитя как раз растет редкостной дрянью. Жить с матерью и собирать на неё компромат..всё это выкладывать...просто чудовище, а не девочка
Гость
Ответить
freevelvet
Алёна Кравец как фарфоровая куколка - красивая девушка, умеющая о себе заботиться.. Я бы с ней подружилась
1

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