Медики приехали спасать Дану Борисову от ломки

На днях Дана Борисова оказалась в центре скандала. Она поругалась с дочерью-подростком, и ту приехал забирать отец – в компании медиков и полицейских. А теперь стало известно, что ранее врачебная помощь понадобилась ведущей, у которой была ломка.

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