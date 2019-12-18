Медики приехали спасать Дану Борисову от ломки

Дана Борисова сама вызвала скорую помощь. Медики прибыли в квартиру на Большой Филевской улице к гламурной блондинке, жаловавшейся на плохое самочувствие и головную боль. Врачи осмотрели телеведущую, и вскоре источник дискомфорта был найден – абстинентный синдром на фоне приема запрещенных веществ (иначе говоря, ломка), сообщает телеграм-канал Mash.
Борисовой оказали первую помощь и направили к наркологу в поликлинику. Однако красотка, по все видимости, не последовала рекомендациям специалистов. В "Инстаграме" Дана утверждает: она "чиста" уже 2,5 года и готова пройти любые тесты, чтобы доказать, что не принимает ни наркотики, ни алкоголь.
А вот ее 12-летняя дочь утверждает обратное. В качестве доказательства Полина обнародовала запись, на которой их собака ест разбросанные по полу таблетки. "Вот вам правда! Я забрала собаку, чтобы она не отравилась мамиными "лекарствами", – заявила девочка и пригрозила, что может выложить много разоблачительных фото и видео.
К слову, прояснились некоторые обстоятельства ссоры Даны с Полиной. По данным Mash, телеведущая поругалась с подростком как раз после ломки. Якобы прибывшие с отцом Полины медики диагностировали у девочки сотрясение. По словам Борисовой, они повздорили из-за того, что дочь залила водой ее рукопись. Однако девочка отрицает это.
Скоро Дана Борисова отправится в Таиланд. Именно там несколько лет назад она проходила реабилитацию, борясь с любовью к запрещенным препаратам и алкоголю. В ту же клинику телеведущая поедет и на сей раз. Косвенно это свидетельствует о том, что у нее действительно есть проблемы.
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