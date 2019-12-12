Отказавшаяся от секса с полными Водонаева сделала исключение для Фадеева

Алена Водонаева ненавидит полных людей. Ей неприятен вид пышнотелых дам и господ. Между тем экс-участница телестройки очень уважает продюсера Максима Фадеева.

"Без шуток. Я не хочу заходить в бассейн. Я не захожу в воду с полными людьми. У меня есть полные друзья. Конечно, я дружу с людьми, не выбирая их по внешнему виду. Но я брезгливый человек. Я не буду заходить в воду с полным человеком точно так же, как я не буду заниматься сексом с полным человеком", – сказала Алена Водонаева.

Алена еще раз подчеркнула, что просто общаться с человеком с лишним весом может, но сексуально такие люди ее не привлекают. Звезда телестройки отметила, что в будущем может все измениться. Возможно, в ее жизни появится мужчина, для которого она сделает исключение.

Алена Водонаева внезапно вспомнила о прославленном продюсере Максиме Фадееве. Музыкальный менеджер с переменным успехом борется с ненавистными килограммами.

"Что будет дальше, мы не знаем. Вдруг я, например, завтра проснусь и захочу быть с Максимом Фадеевым. Он такой же пухленький. Кстати, мне нравится Фадеев", – отметила Алена Водонаева в ютуб-шоу "Алена, Блин!".



Экс-участница шоу "Дом-2" отметила, что занимает сторону продюсера в разгоревшемся не так давно конфликте с экс-сотрудниками лейбла MALFA. Напомним, Максим Фадеев со скандалом расторг контракты с артистами собственного продюсерского центра Олегом Майами и певицей Наргиз Закировой. После этого музыкальный менеджер распустил весь коллектив лейбла, чтобы начать работу с нуля.