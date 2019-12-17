Обсуждают оглушительный провал Аллы Пугачевой

В начале декабря Алла Пугачева в Москве презентовала киноверсию своего юбилейного концерта. Однако ходят слухи, что посмотреть его люди идут неохотно.

9 декабря в столице состоялась премьера фильма "Тот самый концерт" в киноцентре "Октябрь". Картину пришла поддержать сама Алла Пугачева. На презентации отметилось и много других представителей отечественного шоу-бизнеса. Одним словом, событие прошло с помпой. Вот только по какой-то причине репортеры программы "Ты не поверишь!" на НТВ располагают информацией, что якобы проект не принес ни копейки Примадонне.

Впрочем, по другим данным, киноверсия юбилейного концерта Аллы Пугачевой все-таки принесла прибыль, причем, как говорят, немаленькую. По некоторым данным, артистка заработала на зрителях по всей стране 30 миллионов рублей. Однако ходят слухи, что эти данные распространяют люди, приближенные к Примадонне, чтобы та не ударила в грязь лицом из-за оглушительного провала.

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