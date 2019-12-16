"Я боялась разочароваться": поклонница сообщила об истинных чувствах к Батрутдинову

Елизавета Аниховская поделилась откровениями. Участница шоу "План Б" считает ведущего, который ищет себе в рамках проекта избранницу, достойным мужчиной с большим сердцем.



Лиза так и не сходила с Тимуром Батрутдиновым на свидание во время съемок проекта на Бали. Однако это не помешало юмористу разглядеть в ней достойную претендентку на его сердце.

В последний год Аниховская свободна – с прежним молодым человеком они расстались друзьями. Лиза призналась, что Тимур ей всегда был симпатичен. "И вот я рискнула и решила, что нужно попробовать", - цитирует участницу шоу "План Б" StarHit.

Перед подачей заявки на телепроект девушка посоветовалась с матерью, которая ее поддержала. У Аниховской очень дружная семья. Лиза называет маму лучшим другом, и каждый день общается с ней по телефону. У девушки есть младшие брат и сестра. Теперь претендентка на сердце Батрутдинова мечтает повторить подвиг своей родительницы.

"Хочу, чтобы у меня была большая, дружная семья. Муж, я и трое-четверо детишек", – поделилась Лиза. Девушка не видит проблемы в том, что Тимур старше на 20 лет. "Я думаю, что все индивидуально. И дело не в возрасте, а в понимании жизни и будущего в целом", - уверена участница шоу "План Б".

По словам Аниховской, главное – чтобы с человеком было легко. "У нас с Тимуром с первой встречи сложилось хорошее, доверительное общение. Начну с активности. Для меня в первую очередь важно узнать человека, посмотреть на него в разных ситуациях. Честно, я боялась разочароваться, но мои опасения были напрасны. Тимур действительно очень хороший человек, достойный мужчина с большим сердцем и прекрасным чувством юмора", – отметила участница шоу "План Б".