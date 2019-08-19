Больная раком звезда сериала "Саша+Маша" выходит замуж

В семье Елены Бирюковой грядет радостное событие. Скоро 48-летняя звезда комедийного сериала "Саша+Маша" выйдет замуж. Ее избранником стал бывший супруг Екатерины Климовой.

Елена Бирюкова более десяти лет прожила в гражданском браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, у пары есть дочь Аглая. Несколько лет назад популярная актриса дождалась предложения руки и сердца, однако тогда пара так и не оформила отношения. Лишь сейчас влюбленные занялись подготовкой к свадьбе, которая запланирована на 27 августа, передает Starhit.

"На торжество пригласили только родных и самых близких друзей, будет всего 20–25 человек. Сейчас занимаемся выбором платья, склоняемся в сторону классического варианта", – рассказала дочь Елены от предыдущего брака Александра. Девушка помогает матери в организации торжества.

После росписи супруги планируют отметить праздник в ресторане в кругу самых близких людей, а потом отправиться в свадебное путешествие. Из-за плотного рабочего графика у Елены Бирюковой пока нет возможности провести медовый месяц так, как ей бы хотелось.

Отметим, что Илья Хорошилов бывший муж другой актрисы – Екатерины Климовой, которая подарила ему дочь Елизавету. Примечательно, что когда-то Елена и Екатерина были близкими подругами. Но все изменилось, когда Бирюкова стала встречаться с Хорошиловым. Теперь Катя и Лена не так близки, хотя и сохранили взаимоотношения. Более того, Климова продолжает общаться с бывшим мужем.

Напомним, когда Елене Бирюковой было 35 лет, медики поставили ей страшный диагноз – рак яичников. Она впала в депрессию. Однако в какой-то момент Елена поняла, что надо взять себя в руки и бороться за жизнь. Бирюкова перенесла сложную операцию, пошла на поправку и даже родила второго ребенка. Артистка отмечает, что нет никакого универсального рецепта, который помог бы победить недуг. "Здесь рецепта нет, но ты должен понимать, что никакой истерикой или переживаниями ничего не изменишь. Просто надо начать стремиться что-то делать", – сказала в интервью Елена Бирюкова.