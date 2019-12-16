Отощавшая Волочкова подверглась глумлению

Актер опубликовал в соцсети пост, где поглумился над балериной. Садальский выложил коллаж – слева фотография Анастасии Волочковой в роскошном атласном платье синего цвета, а справа человеческий скелет.
"Я хочу танцевать до ста лет. А если лениться, больше сорока не протянешь – говорила Майя Плисецкая… Восхищаюсь рОботоспособностью (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) Анастасии, она на сцене, как рыба в воде…", — иронично подметил Садальский. Мнения пользователей "Инстаграма" разделились.
Одни осудили артиста за то, что он посмел назвать Анастасию Волочкову балериной. "Вас периодами заносит… Волочкова балерина в каком месте, извольте спросить?", "Балет и Волочкова – это не одно и тоже", – отреагировали фолловеры.
Другие, наоборот, встали на сторону танцовщицы. Они отметили ее доброту, красоту и профессионализм. "Волочкова – красавица одна и красивейших женщин и конечно талантлива. Сейчас тоже классная", "Настя большая труженица! Молодец!", – вступились за Анастасию Волочкову ее поклонники.
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