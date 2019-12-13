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"Тихий ужас": на изменившуюся Волочкову вылили ушат помоев

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова кардинально изменила образ. Поклонники не оценили эксперименты звезды.
прочитано 394 раза

Знаменитая балерина часто становится объектом критики. Пока одни пользователи смеются над нарядами балерины, другие настоятельно просят ее сходить к парикмахеру.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Анастасия Волочкова решила ответить недоброжелателям. Звезда разместила в личном микроблоге снимок, на котором позирует в скромном платье. Более того, балерина сменила прическу на пышные локоны. "Вот к таким переменам приводит любовь", – сообщила она.

Однако такие метаморфозы не пришлись по вкусу пользователям. Они назвали образ Анастасии Волочковой вульгарным. "Вы с ума сошли окончательно?", "Видно, что парик. Будто дама по вызову", "Тихий ужас", – написали комментаторы.

Поклонники поспешили встать на защиту балерины: "Мне кажется, Вам очень идет", "Неожиданно. Очень классно", "Как же Вам идут длинные волосы", "Вот это я понимаю. Высокое чувство. Большие перемены!" Один из пользователей сравнил танцовщицу с американской актрисой Умой Турман.

Автор: 13 декабря 2019, 10:03
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Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

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