"Тихий ужас": на изменившуюся Волочкову вылили ушат помоев

Знаменитая балерина часто становится объектом критики. Пока одни пользователи смеются над нарядами балерины, другие настоятельно просят ее сходить к парикмахеру.
Анастасия Волочкова решила ответить недоброжелателям. Звезда разместила в личном микроблоге снимок, на котором позирует в скромном платье. Более того, балерина сменила прическу на пышные локоны. "Вот к таким переменам приводит любовь", – сообщила она.
Однако такие метаморфозы не пришлись по вкусу пользователям. Они назвали образ Анастасии Волочковой вульгарным. "Вы с ума сошли окончательно?", "Видно, что парик. Будто дама по вызову", "Тихий ужас", – написали комментаторы.
Поклонники поспешили встать на защиту балерины: "Мне кажется, Вам очень идет", "Неожиданно. Очень классно", "Как же Вам идут длинные волосы", "Вот это я понимаю. Высокое чувство. Большие перемены!" Один из пользователей сравнил танцовщицу с американской актрисой Умой Турман.
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