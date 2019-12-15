"По-другому нельзя": Андрея Данилко отправили на "Евровидение-2020"

Эксперт послушал новую песню Верки Сердючки "Make It Rain Champagne". "Это 100% европейский хит. Именно Андрею Данилко, без всяких отборов нужно ехать от Украины с этой песней на "Евровидение" в 2020 году. Или же триумфально победить в отборе, если по-другому нельзя", - заявил собеседник "Дни.ру".
Он уверен в том, что именно под "Евровидение" эта песня и была написана. "Очень тонкий ход, который при этом легко просчитать. Выпущена под Новый год, хронометраж почти три минуты. Все это полностью соответствует правилам "Евровидения", – отметил эксперт.
По мнению Манукяна, Андрей Данилко давно уже заслужил победу в этом конкурсе. "Обязательно буду поддерживать его на "Евровидении", если он решит выдвинуть свою кандидатуру на конкурс и поедет в Роттердам", – заключил эксперт.
Как писали "Дни.ру", летом этого года Андрей Данилко откровенно рассказал, почему ушел с большой сцены. Последним масштабным выступлением Верки Сердючки стал фестиваль Atlas Weekend в 2017-м. После этого певец решил временно отказаться от большой сцены и сольных концертов. Исключением стало "Евровидение-2019, куда его позвали в качестве специального гостя.
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