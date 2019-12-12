"Моя холодная месть": обнародовавшая интимные фото Водонаева разрушила жизнь Боне

Экс-участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева рассказала, что много лет хотела отомстить коллеге по цеху Виктории Боне. Звезде телестройки удалось воплотить в жизнь свой коварный план.

15 лет назад на проект "Дом-2", где участвовала Алена Водонаева, пришла Виктория Боня. По словам Алены, новенькая участница с первого дня ее невзлюбила. Водонаева стремилась наладить отношения с жительницей телестройки, однако попытки примириться были тщетны.

"Когда у меня случилась первая внематочная беременность, мне было плохо, потому что это случилось в первый раз. Прошло пару дней, я поехала к подружке. Мы сидим на кухне, пьем чай, я такая в слезах рассказываю об этой ситуации, и туда к ней приезжает Боня – просто случайно. Она не знала, что я там. Это была общая подруга", – поведала Водонаева.

В тот вечер Виктория узнала о беде Алены. Она активно сочувствовала участнице реалити-шоу. Позже до Водонаевой дошли слухи, что Боня выдала этот секрет журналистам, которые ко всему прочему умудрились ее "развести".

"Я сижу дома, а мне звонят с Life News и говорят: "Алена, здравствуйте. Это из перинатального центра Вас беспокоят. У нас тут архив полетел весь. Скажите, пожалуйста, а Вы позавчера с каким диагнозом от нас выписались? И я все по телефону рассказала. И Боня это еще сверху комментирует", – вспомнила телеведущая.

Алена не скрывает, что затаила обиду на Викторию. Девушка покусилась на святое.

В 2013 году у экс-участницы шоу "Дом-2" появилась возможность отомстить. В архиве компьютера она нашла снимок, на котором Виктория Боня ртом ублажает участника телестройки Степана Меньщикова. В тот же день снимок оказался у журналистов. Разразился секс-скандал, и личная жизнь "заклятой подруги" Алены Водонаевой рухнула.

"Через какое-время состоялась моя холодная месть. Через столько лет... Причем я понимаю, насколько сильно я ей тогда поднавредила. Я отдаю себе отчет, потому что у нее как раз какие-то отношения начали завязываться с несостоявшимся ее мужем Алексом. Она не была замужем", – поведала Алена Водонаева в ютуб-шоу "Алена, блин!"

Телеведущая добавила, что подлинность того эротического снимка публично подтвердил Степан Меньщиков. Правда, когда Боня "занесла денег" экс-любовнику, тот отказался от своих слов.