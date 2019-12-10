"Выжмет все соки": ясновидящая увидела судьбу Петросяна и его спутницы

"Не все так гладко в отношениях Евгения Петросяна и его молодой любовницы. В отношениях пары вообще нет гармонии и понимания, они часто скандалят и бывают недовольны поведением друг друга. Абсолютно точно между ними есть страсть, но отношения недолго продлятся", – уверена ясновидящая Наталья Копнева.

Карты Таро показывают Евгения Вагановича импульсивным мужчиной, который дает волю своим чувствам, но не получает взамен должной любви. "Молодая Татьяна четко понимает чего именно хочет, и выжимает из пожилого юмориста все соки. В скором Евгений все сам поймет, и достаточно тяжело будет переживать неминуемый разрыв. Разницу в возрасте нужно учитывать. Татьяну в скором времени уведет более молодой поклонник, и отношения с Петросяном девушка прекратит, – уверена таролог. – После расставания юморист сделает все, чтобы вернуться в семью, будет стараться наладить отношения. Не все пойдет по его плану, но он очень будет рассчитывать на примирение с бывшей супругой. Татьяна окажется нечестной дамой, и еще попьет крови у престарелого артиста.