Фигуру похудевшей Каменских раскритиковали

Исполнительница разместила в "Инстаграме" фото с отдыха с мужем – продюсером Потапом. Настя Каменских предстала перед камерой в купальнике на фоне завораживающего морского пейзажа.

Автор хита "Попа как у Ким" до недавнего времени могла похвастаться почти такими же формами, как у героини песни – Ким Кардашьян. Поклонники были в экстазе от фигуры певицы, которую она демонстрировала во время выступлений или откровенных фотосессий.

Однако Каменских заметно похудела. Из-за напряженного гастрольного графика и проблем со здоровьем артистка изменила режим питания и тренировок. В итоге аппетитные формы стали таять на глазах.

Накануне Настя сбежала с Потапом в романтическое путешествие к морю. Знаменитость сообщила подписчикам в соцсети о четырехдневном перерыве в работе ради поездки в теплые края.

В отеле исполнительница сделала фото в купальнике, разочаровавшее некоторых поклонников. "Попа уже не как у Ким – похудела", "Схуднула, и сразу стало не то", "А куда делись формы? Сдулись?", "Теперь не секси. Надо вернуть, как было", – приложили фолловеры Настю Каменских.

Впрочем, большинству понравилось, как теперь выглядит певица. "Шикарно", "Жарко", "Настенька все хорошеет", "Сексуальная попа", "Божественно!" – одарили комплиментами Настю Каменских пользователи соцсети.