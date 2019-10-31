Настю Каменских разгромили за извращения с негром

Исполнительница опубликовала на своей странице в инстаграм-аккаунте фото с бэкстейджа видео. Она предложила фолловерам проголосовать за любимого героя. Там оказался и афроамериканец со слоновьим хоботом на лице, и танцующий мухомор, и дети в масках как из хоррора "Приют".
Вряд ли Настя могла предположить, что в ее сторону в таком количестве посыплются гневные комментарии. По мнению многих подписчиков, весь ролик – одно сплошное извращение. Полуголые люди, неоновые цвета, гигантские бананы и актеры в цельных боди с анималистичным принтом...
А идея прицепить хобот на лицо негру у многих вызвала отвращение. "Меня одну этот мужик пугает?", "Этот нос – уродство!" – заявили критики.
"Это выглядит омерзительно", – призналась злопыхательница.
Отрицательных отзывов оказалось значительно больше положительных, сообщает Пятый канал. "Ужас. Не поняла ни идеи, ни реализации. Шизофрения какая-то", "Извращенцы", "На меня клип жуть какую-то наводит", – написали пользователи Сети.
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