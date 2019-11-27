"Ну не надо этот хвост": Волочкову умоляют выкинуть искусственные волосы

Танцовщица опубликовала свежие кадры в личном "Инстаграм". Звезда запечатлена на фоне роскошного интерьера. Анастасия Волочкова облачена в черное бархатное платье с серебряной вышивкой на груди и длинным шлейфом. Голову отставной примы венчает элегантная шляпка с перьями.
"Я очень люблю цветы! И сегодня с радостью провела фотосессию для цветочной компании, с которой мы подружились после моей премьеры. На ваш взгляд, мне какие цветы идут больше? Белые или розовые?" - задалась вопросом балерина.
Мнения подписчиков по поводу внешнего вида Анастасии Волочковой разделились. Некоторые утверждали, что звезда выбрала не очень удачный образ. Кто-то даже принялся уговаривать ее выкинуть хвост искусственных волос, который она постоянно надевает.
"Красное полусладкое больше подойдет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну не надо этот хвост, выкиньте его, он красоты не добавляет , помойте голову, вытяните волосы, сейчас опять в моде каре, платье в обтягон вам тоже противопоказаны, по причине отсутствия бедер , туфли нужны лодочки, изящные, остроносые и на тонкой шпильке см 8/10", "Какие-то пропорции не человеческие. Или ракурс неудачный", - критиковали знаменитость обыватели.
Были и те, кто от вида Анастасии Волочковой пришел в восторг. Звезду, которая, к слову, очень похудела, осыпали комплиментами.
"Серьезно!!!!!!! 🔥Вот на этих фотках, вы просто супер!!!! Ну очень окейненькая, правда!!!! 👍😍🔥", "Неземная красота!!! 🌹🌹🌹", "Шикарные фото.Красиво, когда действительно красиво,прилично, достойно", "Настя, плюй на всех!!! Ты ЗВЕЗДА!!!!!!!!!", - писали Анастасии Волочковой поклонники.
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