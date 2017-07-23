Первая семейная фотосессия Владимира Винокура с внуком

Специально для Dni.Ru юморист с родными согласился попозировать. И ответить на несколько вопросов.

Владимир Винокур уже много лет отпуск проводит в Юрмале. В этом латвийском раю на месте санатория "Мариенбад Лиелупе" построили элитный 6-этажный дом, в котором живут многие отечественные знаменитости – Клара Новикова, Аркадий Укупник, Андрей Макаревич, Валерий Сюткин, Ольга Будина, Владимир Винокур.





"От дома до моря всего 70 метров, поэтому все свободное время в любую погоду провожу на пляже, много плаваю, – рассказал Винокур корреспонденту Dni.ru. – У меня выдалось всего несколько дней, когда можно отдохнуть, потом снова работа, выступления, гастроли, репетиции. В Юрмалу я приехал всей семьей".





С юмористом на Рижском взморье отдыхают супруга Татьяна, дочь Анастасия – балерина Большого театра – и полуторагодовалый внук Федор. В одном из интервью Винокур рассказал, почему малышу дали именно это красивое имя: "Когда я еще жил в Курске и ничто не предвещало, что имя мое – Владимир Винокур – станет известным, у брата родился сын, мой племянник, которого тоже назвали Володей. Я его кормил и все приговаривал: „Надо, Федя, надо“! Как раз фильм „Операция Ы и другие приключения Шурика“ был лидером проката. Так вот, когда племяш подрос и стал разговаривать, он заявил, что два Вовы Винокура в одной семье много и пусть он останется Вовой, а я стану Федей. С его подачи меня стали так звать в семье. Из армии я писал письма и подписывался – Федя. Брат до последних дней меня Федей называл, а племянник (ему уже под пятьдесят!) и сейчас так называет. Настя, дочь, решила сына в честь меня назвать. У евреев по традиции не принято называть именем живого родственника. Брат совершил ошибку. А Настя решила ошибок не повторять и все же назвать наследника в честь деда. Так что растет у нас Федор Григорьевич".





Супруга юмориста Тамара призналась Dni.Ru, что бабушка она строгая: "Обычно к детям строги, а внуков балуют, у меня же все наоборот. Для меня главное дисциплина, порядок, режим". Тамара – бывшая артистка балета – знает, как важно все это для формирования личности.

