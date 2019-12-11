"Смотреть невозможно": крышку гроба истерзанного болезнью Лужкова решено не открывать

Как сообщает телеграм-канал Baza, Лужкова, вероятнее всего, похоронят в закрытом гробу. По просьбе родных может быть принято решение во время траурной церемонии не демонстрировать лицо истерзанного болезнью Юрия Лужкова. У него, напомним, были проблемы с "кардиологией". После операции на сердце бывший столичный градоначальник скончался.
Теперь люди гадают, почему им будет невозможно смотреть на мертвого руководителям Москвы. То ли вдова не хочет, чтобы его видели и обсуждали, то ли иудейские традиции не велят.
Стоит напомнить, что в истории были подобные примеры. Например, скончавшегося 19 ноября 1825 года в Таганроге императора Александра I тоже хоронили в закрытом гробу. В итоге появилась легенда, что самодержец не умер, а в Санкт-Петербург был отправлен пустой гроб. Александр же вышел из Таганрога пешком с посохом в руках, тайно принял монашеский постриг и стал послушником при Серафиме Саровском. Впоследствии под видом старца и с именем Федора Кузьмича он якобы обошел многие губернии.
Популярные темы форума
Умер Юрий Лужков
До мужа было 30 мужчин
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Как вы относитесь к ИНЦЕСТУ?
Вы делаете минет своим парням?
Как это остановить?
Про модельную внешность Невесты покойника!
Об одной паршивой овце которая портит всё.
Просьба добиться помощи психиатра.
О жертвах