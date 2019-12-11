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Сергей Пенкин смешал с грязью бездарную Ольгу Бузову

Сергей Пенкин и Ольга Бузова. Фото: Дни.ру
Певица Ольга Бузова "замахнулась" на международный конкурс эстрадной песни "Евровидение 2020". Вот только большинство звезд российского шоу-бизнеса не поддержали эту идею, в том числе и Сергей Пенкин. 
прочитано 4129 раз

Известный своим охватывающим четыре октавы голосом музыкант редко дает интервью. Кроме того, он старается избегать конфликтных ситуаций, поэтому от него редко можно услышать критику в чей-то адрес. Но корреспонденту "Дни.ру" удалось узнать мнение артиста о возможном выступлении Бузовой на "Евровидении 2020", и оно оказалось крайне негативным.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Композитор заявил, что относится к прихоти ведущей "Дома-2" просто ужасно. По его мнению, на мероприятии такого масштаба нужно представлять только талантливых артистов.

Конечно, Ольгу он к ряду одаренных исполнителей не относит. "Я считаю, что это позорище для нашей страны!" – утверждает Сергей.

Тем временем, известие о выступлении Бузовой на "Евровидении 2020" вызвало отторжение и у других звезд. Так, известный музыкальный критик Артур Гаспарян отметил, что одного лишь желания певицы слишком мало для участия в конкурсе.

Российский и украинский журналист Сергей Соседов заявил, что ведущая "Дома-2" абсолютно бездарна. Как писали ранее "Дни.ру", он утверждает, что у Ольги нет даже малейшего шанса, слишком уж фальшиво она поет.

11 декабря 2019, 17:52
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Самые экстравагантные образы Сергея Пенкина

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Пенкин это заезда всех звёзд!!!!! До него мало кому удасться дорасти!!! Это редчайший бриллиант! Таких больше нет!
Гость
Ответить
Почему вообще она оказалась на сцене? Её удел дом красных фонарей. Это позор ,а ведь в стране столько талантливых детей. Кто виновен в том,что мы лишены возможности их слушать.Серёжа ОБОЖАЮ, талант.
Гость
Ответить
Поддерживаю большого и талантливого Пенкина и не менее рассудительного умного Соседства.
Гость
Ответить
Правильно, полетело в стороны Бузовой возмущения, со всех сторон Пора её наконец поставить на место ,главное она сама думает,что талант ,как можно так думать? она же слышит, себя со стороны и читает возмущенные отзывы о кошмарном "пение"Теперь ещё отвратные ,блевотные клипы
А песня "Не виновата" оказывается про Манукяну,а не про Тимура
Скрывают статью,где все понятно ,что Бузова просто прикрытие отношений Манукяна и его коллеги по творчеству Рамиля,а так можно все прочитать в статье от Vista <цензура> 06.12.19
"Песня про Даву ,а не про Тимура Бузова стала прикрытием "голубой" любви Манукяна и Рамиля"
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