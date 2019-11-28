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Связавшая жизнь с алкоголем Бузова оштрафована

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба LF City Awards
Ресторан певицы оштрафовали. Ольга Бузова уличена в незаконной продаже алкоголя.
прочитано 551 раз

В столичном заведении телеведущей провели проверку. Ревизоры не обнаружили документов на спиртное в ресторане Ольги Бузовой на Цветном бульваре.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Департамент торговли Москвы подал иск в Арбитражный суд. Штраф за грубое нарушение оценили в сто тысяч рублей. После инцидента ресторан закрылся, передает Mash.

Напомним, летом прошлого года Ольга Бузова открыла несколько ресторанов Buzfood в столице. К сожалению звезды, недавно они закрылись. Однако теледива не пала духом и решила открыть бизнес, связанный с алкоголем. Знаменитость уже подала заявку в базу патентов для регистрации соответствующих товарных знаков.

Как писали "Дни.ру", Ольга Бузова намерена запустить линейку спиртного под своим именем: водку, виски, коньяк и пиво. Тем не менее, о сроках запуска спиртного и дизайне бутылок пока ничего не известно.

Ранее Ольга Бузова заявила о желании представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение". По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадима Манукяна, поющей ведущей с ее затеей ничего не светит.

Автор: 28 ноября 2019, 15:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Бузова усиленно создает вид успеной женщины, трудяги, не сломавшеся от трудностей судьбы и зависников ) Смысл не понятен..
Гость
Ответить
Можно подумать и здесь бездарь найдет своё место?? Конечно,где Бузова там разруха и помойка Не понятно её роль в этом деле? ,она что владеет или будет владеть заводом по производству алкоголя?? Или просто бесплатно будет дегустировать все подряд и клеить свою марку Вот смешно,но сопьется быстро ,пустили козу в огород
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