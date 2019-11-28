Связавшая жизнь с алкоголем Бузова оштрафована

В столичном заведении телеведущей провели проверку. Ревизоры не обнаружили документов на спиртное в ресторане Ольги Бузовой на Цветном бульваре.
Департамент торговли Москвы подал иск в Арбитражный суд. Штраф за грубое нарушение оценили в сто тысяч рублей. После инцидента ресторан закрылся, передает Mash.
Напомним, летом прошлого года Ольга Бузова открыла несколько ресторанов Buzfood в столице. К сожалению звезды, недавно они закрылись. Однако теледива не пала духом и решила открыть бизнес, связанный с алкоголем. Знаменитость уже подала заявку в базу патентов для регистрации соответствующих товарных знаков.
Как писали "Дни.ру", Ольга Бузова намерена запустить линейку спиртного под своим именем: водку, виски, коньяк и пиво. Тем не менее, о сроках запуска спиртного и дизайне бутылок пока ничего не известно.
Ранее Ольга Бузова заявила о желании представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение". По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадима Манукяна, поющей ведущей с ее затеей ничего не светит.
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