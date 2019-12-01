Родит ребенка от другого: мужу Собчак сообщили неприятное известие

В следующем году Ксения Собчак родит девочку. О том, кто станет отцом ребенка, рассказала нумеролог Клара Кузденбаева.

По словам эксперта, телеведущая и режиссер хорошо подходят друг другу. Вполне вероятно, что их брак может просуществовать длительное время. "Хорошо, когда у партнера отсутствует один набор цифр, а у другого он как раз присутствует. У Ксении отсутствуют тройки и четверки. А у Константина они, напротив, есть", – отметила Клара Кузденбаева.

В то же время в звездной семье часто случаются конфликты из-за непростого характера журналистки. Сейчас Константин Богомолов влюблен в жену и закрывает глаза на ее многие недостатки. Однако нумеролог не исключает, что скоро пелена может спасть, и режиссер устанет от "агрессивного поведения" Ксении Собчак.

Клара Кузденбаева посоветовала Ксении Собчак чаще прислушиваться к мнению мужа. Режиссер хорошо разбирается в людях и может дать супруге ценные советы в личностных отношениях. "Он мог бы научить ее разбираться в людях, чего она абсолютно делать не умеет", – подчеркнула специалист.

Нумеролог добавила, что в следующем году 38-летняя телеведущая должна родить девочку. Что касается режиссера, то ребенок появится у него только через несколько лет. "Дата рождения Константина Богомолова не указывает на то, что у него должен появиться ребенок в ближайшее время", – приводит прогноз эксперта Teleprogramma.pro.