"Голову помой": раздевшуюся догола Бузову спустили с небес на землю

В минувшую субботу, 30 ноября, известная певица дала сольный концерт в Туле. После выступления Ольга Бузова сфотографировалась обнаженной в гримерке. Голое тело звезда прикрыла огромным букетом цветов, который ей подарили поклонники.
"Тула – любовь. Наша любовь с вами постоянная и взаимная. Спасибо за невероятную поддержку. Ваша Оля", – обратилась артистка к подписчикам на своей странице в "Инстаграме". Запись она сопроводила хештегом #OlgaBuzovainDaHouse.
Пользователи не смогли пройти мимо откровенного кадра. Многие стали признаваться Ольге Бузовой в любви. "Шикарная!", "Моя лучшая. Взорвала зал", "Королевский букет", "Просто богиня, я вами восхищаюсь", "Невероятно крутая", – написали восторженные поклонники.
Однако среди положительных комментариев нашлись и негативные. Один из пользователей поспешил спустить артистку с небес на землю, указав на ее неопрятность: "Голову помой". Другой комментатор поинтересовался, когда телеведущая перестанет мучить людей своими выступлениями.
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