Саша Савельева жутко перепугалась за сына

Накануне экс-участница группы "Фабрика" опубликовала на своей странице пост, который, скорее, можно назвать настоящим криком души. Она призналась, что около года назад столкнулась с настоящим кризисом. На тот момент она как раз была на седьмом месяце беременности.
"Муж приходит с работы, а я рыдаю. Не могла остановить слезы", – поделилась Савельева.
Как оказалось, исполнительницу так глубоко взволновали экологические проблемы. И тогда ее супруг – актер Кирилл Сафонов предложил ей выплеснуть эмоции в другом формате. Именно тогда и родилась идея создания фотопроекта с участием Саши.
"Прошло время, родился Леон, а я все не решалась поделиться с вами своими мыслями", – призналась солистка.
Светская дива отметила, что не призывает на баррикады из биоразлагаемых материалов. "Просто прошу, давайте вместе подумаем над этим. Давайте подумаем, как прожить так, чтобы было что оставить детям", – высказалась артистка.
По словам исполнительницы, она не стесняется своих страхов. Савельева очень переживает за будущее детей. "Какими деньгами можно измерить чистый воздух для наших детей и внуков?", – недоумевает супруга Сафонова.
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