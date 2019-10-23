Экстремальное декольте Савельевой сразило народ наповал

Чуть больше полугода назад звезда отечественного шоу-бизнеса родила своему супругу сына Леона. Тогда казалось, что молодая мама пробудет в декрете довольно продолжительное время, однако уже спустя пару месяцев она вновь объявилась на светских мероприятиях. Несмотря на уход из группы "Фабрика", девушка, как оказалось, не намерена так просто покидать сцену. Кроме того, она не стесняется пробовать себя в новых качествах.
Савельева стала ведущей уже нашумевшей премии "Прорыв года", организованной модным журналом Оксаны Федоровой. Стоит отметить, что ее партнером по ведению мероприятия стал знаменитый актер Вячеслав Манучаров. Он частенько появлялся в "Сториз" знаменитости, которыми она с удовольствием делилась в "Инстаграм".
Впрочем, куда больше привлекло внимание пользователей экстремальное декольте певицы. Его линия заканчивалась ровно на солнечном сплетении. К слову, некоторые предположили, что исполнительница вдохновилась нарядом Анджелины Джоли, в котором голливудская красотка появилась на одной из презентаций своего нового фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Стоит отметить, что не так давно Александра выкладывала еще более пикантное фото. Она предстала перед поклонниками в одной муслиновой пеленке своего маленького сына. На снимке девушка позирует на фоне предрассветного моря, стоя в воде по щиколотку. Обнаженное загорелое тело прикрывает тонкая пеленка, волосы ниспадают на спину с элегантной небрежностью. Тогда артистка заявила, что пеленка только прибавляет пикантности фотографии.
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