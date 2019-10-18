"А что сказал папа?": голая Савельева прикрыла срам пеленкой маленького сына

Артистка поделилась пикантной фотографией на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На ней девушка позирует на фоне предрассветного моря, стоя в воде по щиколотку. Обнаженное загорелое тело прикрывает тонкая пеленка, волосы ниспадают на спину с элегантной небрежностью.
Снимок знаменитость подписала так: "Тогда на рассвете я все-таки сделала фотографию( упрямая до жути-без своего не уйду)😆 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)". Пикантности прибавляет муслиновая пеленка Леона..."
Она отметила, что любопытный кадр сделал именно ее маленький сын: девушка либо использовала таймер, либо, как предполагают поклонники, пульт. Она оперла смартфон на коляску мальчика, выбрала ракурс и сфотографировалась. Кадр получился действительно роскошным. Как уточнила певица, сразу после фотосессии они с Леоном отправились "будить папу" – актера кино и театра Кирилла Сафонова.
Всего за несколько часов публикация набрала больше 20 тысяч лайков, а уж количество позитивных комментариев просто зашкаливает. Многие отметили красоту артистки, а некоторые поинтересовались, как отреагировал на такой жест ее супруг.
"Невероятная Саша и невероятное утро", "А что сказал папа?", "Сашенька! ВЫ ПРЕКРАСНЫ👍👍👍👍👍👍👍👍👍 НА ФОНЕ ЛЮБОГО МОРЯ! НАСЛАЖДАЙТЕСЬ! БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!🙌🙌🙌😍", "Саша, в Вас столько грации и стати ! ❤ Это и про душу – чувствуется это", "Да,мамы они такие❤И фотки 🔥 успевают делать, и рассвет встречать, и про пеленки с детишками не забывают", – написали пользователи Сети.
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