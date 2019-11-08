"Вкусняшки и котик": Савельева утерла нос диетологам

Экс-солистка группы "Фабрика" Саша Савельева поражает стройной фигурой. При этом 35-летняя звезда отечественного шоу-бизнеса пренебрегает диетой.



У знаменитости довольно плотный график – съемки, записи в студии, а ведь ей еще надо успевать уделять время семье. По всей видимости, именно насыщенная жизнь помогает девушке оставаться в форме, ведь ее супруг Кирилл Сафонов обожает баловать любимую жену вкуснейшими ужинами.

Впрочем, Александра вряд ли сопротивляется такому проявлению нежных чувств. Заботливый муж готовит для нее полезную и питательную еду даже поздним вечером. Одним из таких ужинов Савельева поделилась с поклонниками в "Инстаграм". Артистка выложила в "Сторис" небольшой ролик, на кадрах которого демонстрирует сервированный стол.

"Захожу я домой после пяти часов работы на студии, а меня здесь ждет, ммм, вкусняшка!... А, и котик", – сказала Савельева, увидев приготовленную для нее красоту. На видео был салат из свежих помидоров, авокадо и петрушки, который дополнил мясную котлету с гарниром из риса.

Конечно, удержаться после тяжелого дня от аппетитного ужина было невозможно. В следующем ролике Александра утерла нос диетологам, заявив, что питаться в поздние часы не столь вредно для фигуры, как принято считать.



"Кто придумал это дурацкое правило, что на ночь есть вредно?" – возмутилась девушка и тут же добавила, – "Не вредно!".

Вероятно, эксперты бы не согласились с ней и отметили, что нагружать печень в ночные часы, когда организм готовится ко сну, не полезно. Еда не усваивается в полном объеме и откладывается в виде жировых отложений. Тем не менее, молодая мамочка регулярно демонстрирует, что поздние приемы пищи совершенно не сказываются на ее роскошной фигуре.

