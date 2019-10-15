Саша Савельева показала фигуру после родов

Певица проводит время с семьей на курорте Эйн-Бокек. Первое время она устраивала прогулки с малышом по побережью, а недавно решила окунуться в Мертвое море. Звезда опубликовала в "Инстаграм" фото, на котором она в бикини позирует в воде.
На снимке видно, что артистка пришла в форму после рождения ребенка. У нее стройное и подтянутое тело. "Мертвое море – лучшее место, где можно отстирать московский смог", – написала артистка.
Поклонники восхитились ее фигурой. "Искренняя, настоящая красавица", "Похожи с Кириллом, как брат с сестрой", "Девочка-пушка, оставайся всегда такой роковой красавицей", "Обычная девчуля, пафоса минимум", "Секси", "Санька красотка!" – искупали поклонники в комплиментах Сашу Савельеву.
Были и те, кто добавил ложку дегтя в бочку с медом. Одна из пользовательниц соцсети заподозрила, что Саша Савельева не кормит сына грудью. Слишком идеальным показался ей бюст звезды.
Напомним, ранее знаменитость и ее муж побывали в Израиле на свадьбе его дочери Анастасии от первого брака. Девушка организовала пышное торжество с ирландским бизнесменом Стивеном Мерфи. Наследница актера сменила несколько шикарных нарядов. Саша Савельева предстала на свадебном банкете в золотом платье.
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