Юлия Савичева откровенно о расставании с мужем: Все, нет у нас любви

Пять лет назад Юлия Савичева вышла замуж за своего давнего возлюбленного Александра Аршинова. А сегодня, 8 ноября, на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" рассказала о расставании с любимым. "Знаете, сейчас поняла для себя, что мне очень важно быть честной. О сложном и личном я могу говорить только спустя время. Сейчас, наверное, мне просто легче об этом говорить. О том, как рассталась с мужем", – начала свой рассказ Юлия Савичева.
Певица опубликовала фото, на котором запечатлена с Александром Аршиновым в день свадьбы. пара оформила отношения в конце октября 2014 года. Артистка сообщила, что они расстались, когда та принимала участие в телепроекте "Фабрика звезд". "Я уехала в тур с другими участниками, и мы почти не виделись. Тогда мне, 17-летней, казалось, что мир рухнул, он не звонил, не писал. И я решила, что все, нет у нас любви", – сообщила артистка.
Из-за продолжительной и трудной гастрольной жизни в какой-то момент здоровье подвело Юлию Савичеву. Тогда-то к ней и приехал гражданский муж. "Как Аршинов об этом узнал, не знаю, но помню его, в Питере, в гостинице с лилиями и какими-то шоколадками", – отметила исполнительница. Это было их первое расставание.
Второе случилось в 2012 году. Причем, по словам певицы, оно оказалось куда серьезнее.
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