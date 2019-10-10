Савичева собралась выселить мужа из-за огромного страха

На своей странице в соцсети "Инстаграм" Юлия Савичева призналась, что является инсектофобом. Певица ужасно боится пауков и других членистоногих.
"Так сложилось, что я жутко не переношу все, что касается тараканов, пауков (больших) и всяких многоножек-сколопендр. При виде этих, так сказать, существ, я впадаю в шок с непреодолимым желанием дезинфицировать все и всех в радиусе километра", – написала звезда.
Однажды муж сообщил Юлии, что в уборной завелся паук, которого он назвал Игорем. Обычно супруг Савичевой дает имена только крупным представителям мира фауны, поэтому новость напугала певицу.
Артистка попросила решить вопрос так, чтобы членистоногое не попалось ей на глаза. Тем не менее муж Юлии до сих пор лукавит, говоря о местонахождении Игоря.
"Улыбается
и отвечает: "Пауки в доме – хорошая примета!" Да, хорошая... Если увижу
этого паука, этого Игоря, выселю их обоих", – подытожила Савичева. В заключение она спросила у поклонников, как бороться с фобиями и какие страхи есть у них.
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