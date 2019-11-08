Вскрылась неприятная правда об Анастасии Заворотнюк

Новое несчастье свалилось на больную раком Анастасию Заворотнюк. К популярной актрисе предъявили претензии высокопоставленные люди.

Столичная налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги. Московская ФНС хочет взыскать со звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" 24 тысячи рублей. Это сумма, накопившаяся за неуплату налога на имущество, отмечает телеграм-канал Mash. В данном случае это квартира в самом центре Москвы. Отметим, что в настоящее время Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым заболеванием.

Эта неприятность явно некстати для семьи, все силы (в том числе и финансовые) направлены на помощь артистке. Говорят, муж Анастасии Петр Чернышев берется за дополнительную работу ради спасения благоверной. Якобы фигурист работает чуть ли не круглыми сутками. Он задействован в главных ролях в ледовых шоу Татьяны Навки "Аленький цветочек" и "Руслан и Людмила".

А недавно стало известно, что спортсмен дал согласие на участие в новой постановке – "Спящая красавица. Легенда двух королевств". Якобы муж Анастасии Заворотнюк готов работать все новогодние каникулы. Друзья говорят про Петра Чернышева: "Он никогда не носил розовых очков, и сегодня понимает, что к Новому году Настя может оставаться в том же состоянии, что и сейчас".

"Петр, кстати, отказался от помощи психотерапевта, которого ему советовал один хороший друг. Кроме работы в "Аленьком цветочке" и "Спящей красавице", он "подписался" на участие еще в нескольких проектах в декабре", – цитируют своего источника "7 Дней". И это все ради заработка. По некоторым данным, пребывание Анастасии Заворотнюк в палате обходится в 100 тысяч рублей в день.

"В этой ситуации, конечно, не может быть ничего хорошего, но иначе не скажешь: хорошо, что Петя хотя бы ради работы вынужден много есть, ему требуется невероятное количество сил. Несколько месяцев назад был период, когда его приходилось заставлять пообедать, в такой он был депрессии. Но вообще Петя, конечно, боец, и мы поддерживаем его, как можем", – рассказал человек из окружения Петра Чернышева.