Малахова запугали всеобщей ненавистью за его дикие истории

Манукян отметил, что Малахов постоянно находится на грани из-за стремления повысить рейтинг своей программы, потому что даже не замечает того, как его "детища" ранят других людей. В издании, которое посвящено жизни звезд, очень часто публикуются материалы, способные навредить дружбе между телеведущим и героями его статей.
"Вспомним эту дикую историю в передаче о якобы беременной от Киркорова... А еще история в его издании про особняки и гражданство на Кипре Пугачевой и Галкина. На мой взгляд, подобная работа Малахова портит его отношения с этими людьми. Да он и сам это понимает", – заявил Манукян.
В последнее время он редко критикует работу Андрея, но не остался равнодушным после истории с Гогеном и его женой, поэтому довольно жестко об этом публично высказался. Член экспертного совета признался: время от времени они с Малаховым посылают друг другу весточки через СМИ.
"Я знаю, что Андрей Малахов за моими инициативами следит, ну и я за его передачами и публикациями приглядываю. Обоснованную критику в адрес Малахова чаще всего поддерживаю. А когда бывает в его адрес необоснованная травля, тоже не остаюсь в стороне, потому что выступаю против подобных проявлений", – заключил эксперт.
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