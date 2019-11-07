Малахова запугали всеобщей ненавистью за его дикие истории

Муж-изменник разводится с Лолитой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Пока не рассосутся следы от липосакции": развенчаны слухи о раке у Заворотнюк
Меладзе откровенно об интересном положении Брежневой
"Обязательно меня нужно в туалете отжахать": Серябкина о несложившихся отношениях с Кридом
"Человека изуродовали": переборщившая с "уколами красоты" Успенская вызвала оторопь
"Упустили из виду": в книге о Жанне Фриске нашли большую странность
партнеры
Четверг 7 ноября
Лента новостей
12:04
Сон признали лучшим лекарством от нервозности
11:39
В Петербурге водитель сбил полицейского и скрылся
11:11
Что готовить на стол для встречи года Крысы
11:11
На нефтебазе под Новороссийском произошел крупный пожар
11:07
Припертый к стенке Порошенко решился на отчаянный шаг
10:50
Головные боли и спазмы: москвичей предупредили об аномальной погоде
10:37
Зеленский ударил в грязь лицом перед украинцами (видео)
10:10
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
10:10
Десять пострадавших: в ХМАО семья отравилась угарным газом
09:36
Избившего DJ Smash экс-депутата выпустят из колонии досрочно
09:13
ЦБ отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка
08:48
Под Оренбургом женщину насмерть засыпало семечками
08:29
Родные Заворотнюк отреагировали на неожиданные действия Навки
08:23
Фальшивые зубы: поправившаяся дочь Успенской показала себя людям
08:11
"Ты – прекрасный верблюд": прилюдные ласки Собчак и Богомолова вызвали отвращение
07:14
"Колхозная романтика": Бузова с гигантской мышью спутала планы участника шоу "Дом-2"
06:35
Перепуганный Зеленский окончательно прогнулся перед Западом
04:12
Маркл готова наплевать на традиции королевской семьи
02:19
Убила мальчика! Раскрыта страшная тайна семьи Бритни Спирс
00:09
Как отдыхаем на Новый год – 2020
22:41
"Позор!": Собчак и Богомолов хихикали от вида поедающего фекалии народа
21:57
"Идет распад мышечной ткани": исхудавшая донельзя Глюкоза рискует здоровьем
21:56
"Да она же старше Пугачевой!": народ поражен возрастом молодящейся Кравец
21:54
Решетовой предрекли незавидную участь Шишковой после слухов об изменах Тимати
21:52
"Слишком сексуальная" Водонаева ошарашила внешним видом
21:48
Шок: цену шикарнейших интерьеров Рудковской сравнили с бюджетом целой страны
21:37
"Настало время": в США признали Крым российским
21:24
"Одинокая каракатица в пучине морской": Волочкову засунули в клетку
20:54
Егор Крид разыскивает униженного ребенка
20:47
В Турции пропал гражданин России
19:28
Поклонская удивила неожиданным заявлением
19:26
В Москве таксист довез иностранца от аэропорта до гостиницы за 16 тысяч
19:00
У Собчак отвалилась челюсть после обнародования баснословного заработка Виторгана
18:37
Муж кинулся спасать отравленную Кудрявцеву глубокой ночью
18:30
"Даже не сказал": Борисов наплевал в душу Малахову
18:11
Знаменитая телеведущая резко поставила злопыхателей на место
17:59
Лукашенко перешел в атаку после позорной порки от Медведева
17:53
Халявщик Лукашенко закатил истерику после пощечины от Путина
17:53
"Ты будешь плакать кровавыми слезами": взбешенная Пугачева размазала сплетника Малахова
17:52
Краско встретился с незаконнорожденной дочерью и получил от ворот поворот
17:18
Медведева пошла по стопам Загитовой после скандала с воровством
16:50
Сбежавшую от Фадеева Серябкину застукали с молодым красавцем
16:49
На Украине призвали к массовой депортации из Крыма
16:10
Москвичей предупредили о сильном дожде
16:04
Савичева раздала смачных затрещин матерщинникам
15:56
Глава Минэнерго рассказал депутатам о достижениях отрасли
15:32
"Со мной достиг бы больших высот": обиженная Королева прошлась по изменнику Николаеву
15:32
"А эта гопота еще гавкает!": Пригожин перевозбудился из-за украинской красотки Maruv
15:30
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
15:07
Адвокат Петросяна откровенно о коварстве Степаненко
15:06
Известие о смерти актера Александра Михайлова вызвало шок
15:03
Уже скоро: предсказана война России с Белоруссией
14:57
Геймер скончался от инсульта после недельного игрового загула
14:54
Собчак взвыла после попытки изнасилования
14:40
Путин сделал грозное предупреждение
14:26
"Хотелось всегда второго": Наташа Королева потеряла ребенка
14:23
Предал деда: омерзительный поступок Зеленского шокировал украинцев
14:19
"Поэтесса от Бога!": раздетую Чехову облизали с головы до ног
14:11
Пятиэтажка рухнула рядом с играющими детьми в Норильске
14:09
Вскрылись новые подробности о Бузовой с Тарасовым и домашнем насилии
14:06
Угрозы Зеленскому закончились для соратницы Порошенко расследованием
14:05
"Какая она волосатая!": оголившаяся Жасмин потеребила сексуальные кудряшки (фото)
13:54
Мошенники украли со счетов жителей Удмуртии более 4,5 миллиона
13:43
Катрин Денев срочно госпитализировали в Париже
13:36
Казаченко рассказала о переезде в Америку с Джигарханяном
13:34
Госизмена и хищение: Кличко приперли к стенке
13:33
Неописуемые страдания: человечеству грозит ужасная опасность
13:26
В Челябинске детдомовца-олигофрена запугивали иголками
13:23
Что такое технология Gum Guard и почему она обязательно вам нужна
13:15
Трамп пообещал роскошный подарок для Зеленского
13:06
"Главное, чтобы знал, с кем целоваться": Путин взбудоражил ответом Киселеву
13:03
Стало известно о тяжелой утрате Зеленского
13:01
"Я полуголая и справилась с этим": лесбиянка из UFC решилась на отчаянный шаг
12:43
Актер из "Улиц разбитых фонарей" скончался после продолжительной болезни
12:35
Жить недолго и весело: курильщики могут стать шизофрениками
12:26
"Никого больше нет": потерявшая близкого человека Бабкина осталась одна
12:26
Мужчина выпал с балкона жилого дома в Мурманске
12:26
Новая пассия Шуфутинского оказалась младше его внука
12:18
"Настасья хочет замуж!": Самбурская обольстила голой грудью
12:17
"Золотое" молоко поможет справиться с бессонницей
12:11
Оружейный барон: вскрылись грязные делишки махинатора Порошенко
12:09
Гороскоп здоровья на 2020 год
12:01
Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей
11:58
Потоп на круизном лайнере не помешал людям веселиться
11:39
Оперная дива Хибла Герзмава даст юбилейный концерт в Кремле
11:36
"Я представляю только себя и свое творчество!": Maruv заткнула рты украинцам
11:36
СМИ: "САФМАР" Гуцериева непричастен к долгам санированных банков
11:33
Москвичам предложили утолить жажду крови
11:28
Выкинувшего елку петербуржца назвали слабаком за отсутствие выдержки
11:24
Пятеро погибших: под Курском легковушка столкнулась с грузовиком
11:09
Будет грести деньги лопатой: Сафронов предложил новую аферу пенсионерке Пугачевой
11:01
Ливни и снегопады: на Россию обрушился мощный циклон
10:57
Брошенный Виторган проигнорировал день рождения Собчак
10:51
В Рязанской области 90-летнему профессору влепили срок за наркотики для рыб
10:43
Капкан с оторванной лапой нашли на популярной лесной тропе в Нахабино
10:36
Турчак призвал воздержаться от оценок семьи губернатора Воробьева
10:35
"Я вынуждена ездить за бывшим мужем": Джоли оказалась в зависимости от Питта
10:33
Две девушки из Подольска могут сесть на 20 лет за похищение Дзюбы
10:30
Стали известны богатейшие люди мира
10:01
Лишившийся мужского органа певец Шура готовится стать отцом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Уже невозможно жить на лекарствах": отказавшаяся от препаратов Тотьмянина рискнула здоровьем
Кудрявцева оставила работу из-за молодого мужа
Пожар на ферме в Саратове унес жизни 10 тысяч кроликов
Украинская певица уделала россиян и присвоила все лавры
Четыре человека сгорели в машине в жуткой аварии в ЕАО (видео)
Убийц экс-главы Киселевска задержали в Кемеровской области
Шоу-бизнес

Малахова запугали всеобщей ненавистью за его дикие истории

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян прокомментировал вышедшее 6 ноября интервью Ксении Собчак и Андрея Малахова. По его мнению, телеведущий в сложной ситуации.
прочитано 815 раз

Манукян отметил, что Малахов постоянно находится на грани из-за стремления повысить рейтинг своей программы, потому что даже не замечает того, как его "детища" ранят других людей. В издании, которое посвящено жизни звезд, очень часто публикуются материалы, способные навредить дружбе между телеведущим и героями его статей.

ПО ТЕМЕ

"Ты будешь плакать кровавыми слезами": взбешенная Пугачева размазала сплетника Малахова

"Было большим удивлением": Малахов нелепо оправдался за скандал с эскортом

 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

"Вспомним эту дикую историю в передаче о якобы беременной от Киркорова... А еще история в его издании про особняки и гражданство на Кипре Пугачевой и Галкина. На мой взгляд, подобная работа Малахова портит его отношения с этими людьми. Да он и сам это понимает", – заявил Манукян.

В последнее время он редко критикует работу Андрея, но не остался равнодушным после истории с Гогеном и его женой, поэтому довольно жестко об этом публично высказался. Член экспертного совета признался: время от времени они с Малаховым посылают друг другу весточки через СМИ.

"Я знаю, что Андрей Малахов за моими инициативами следит, ну и я за его передачами и публикациями приглядываю. Обоснованную критику в адрес Малахова чаще всего поддерживаю. А когда бывает в его адрес необоснованная травля, тоже не остаюсь в стороне, потому что выступаю против подобных проявлений", – заключил эксперт.

Автор: 7 ноября 2019, 10:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Законсервировавшийся" Малахов нашел рецепт вечной молодости

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Настало время": в США признали Крым российским
Поклонская удивила неожиданным заявлением
Лукашенко перешел в атаку после позорной порки от Медведева
Халявщик Лукашенко закатил истерику после пощечины от Путина

Шоу-бизнес

"Я его выгнала": Милявская отнимает у мужа самое ценное
Малахова запугали всеобщей ненавистью за его дикие истории
"Дотянулись потными ручонками": подростки-извращенцы "опустили" голую Асмус
Перед отравлением Лера Кудрявцева довела мужа

Проишествия

Леденящее кровь видео горящего поезда "слили" в Сеть
Миллионерша заплатила за свою смерть 40 миллионов
Кровавая бойня: солдат-срочник расстрелял сослуживцев в Забайкалье
На Украине курсанты покалечились из-за американского снаряда

Lifestyle

Дух убитого студента явился постояльцам элитного отеля в центре Москвы
Православные активисты сорвали гей-свадьбу в центре города
Лева "Би-2" в жилетке на голое тело заставил москвичей кричать
"Анормальных" людей начинает преследовать государство
Шоу-бизнес

Казаченко рассказала о переезде в Америку с Джигарханяном

Женщина пожаловалась на травлю
Шоу-бизнес

"Ты – прекрасный верблюд": прилюдные ласки Собчак и Богомолова вызвали отвращение

Неоднозначная видеозапись появилась в Сети
Шоу-бизнес

Фальшивые зубы: поправившаяся дочь Успенской показала себя людям

Последний раз Татьяна Плаксина выкладывала снимки около года назад
Политика

Перепуганный Зеленский окончательно прогнулся перед Западом

Украинцев лишили надежды

Гороскоп

Гороскоп здоровья на 2020 год
Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на 2020 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Россияне обласкали Тотьмянину в день рождения
Юная соперница со смаком уделала Загитову
"Два боя – и все": Нурмагомедову вынесли страшный приговор
Олимпийский чемпион "опустил" ученицу Тутберидзе

Регионы

Сильный ветер в Кемерово превратил в развалины торговый центр (видео)
"Рекордные показатели": туристы облюбовали Крым
Под Ростов из-за перестрелки фермеров стянули БТР (видео)
Россиянку жестоко избили и заставили сделать аборт из-за Тимати
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru