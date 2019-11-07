Пугачева виновата: Галкин выступил с обличительным заявлением

В апреле Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. В честь юбилея Примадонна задумала дать концерт в Кремлевском дворце. Цены на билеты благодаря перекупщикам взлетели до немыслимых высот, но выступление прошло с аншлагом. Позже певица заявила, что аналогичное мероприятие ждет Минск.
Столица Белоруссии была выбрана не просто так. "Здесь похоронены мои родные, отсюда вышли мой дед и отец, и я всегда считала эту страну родной!" – пояснила Пугачева со сцены. После такого откровения выступление было обречено на успех.
Московский концерт заканчивался эффектно – выходом к Примадонне самых близких членов ее семьи: дочери Кристины Орбакайте с сыновьями Никитой и Дени и дочкой Клавой, молодым мужем Максимом Галкиным и их детьми Лизой и Гарри. В Минске такого единения не случилось. Даже супруг не появился. Галкин, пока Пугачева выступала в столице Белоруссии, совершал переезд из Ессентуков в Киров через Москву.
Позже шоумен выступил с официальным заявлением. "Я не смог быть на концерте Аллы в Минске, потому что она приняла решение дать этот концерт, когда у меня уже висели афиши в других городах", – сообщил юморист на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Публикацию артист сопроводил видео с концерта Пугачевой из Белоруссии.
"Конечно, Алла – это феномен. Не только феномен певицы и актрисы, но еще и уникальный в своем роде пример полувекового единения со зрителем, неразрывной связи музыки, голоса и слушателя, взаимопроникновения своей судьбы, судьбы страны и каждого, чье сердце откликалось на ее песни", – поделился своим мнением Максим.
В заключение он напомнил: всех, кто не смог попасть на концерты Аллы Пугачевой в Москве и Минске, ждут в столичных кинотеатрах. Там покажут фильм о юбилейном шоу Примадонны. "Киноконцерт производит очень мощное впечатление, потому что дает возможность заглянуть в глаза", – заверил Максим Галкин.
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