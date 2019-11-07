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Пугачева виновата: Галкин выступил с обличительным заявлением

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
На днях в Минске с невероятным ажиотажем прошел концерт Аллы Пугачевой в честь ее юбилея. Отсутствие рядом с Примадонной ее молодого мужа Максима Галкина вызвало вопросы у фанатов. Шоумен решил прояснить ситуацию и дал понять, что в этом была виновата сама Пугачева.

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В апреле Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. В честь юбилея Примадонна задумала дать концерт в Кремлевском дворце. Цены на билеты благодаря перекупщикам взлетели до немыслимых высот, но выступление прошло с аншлагом. Позже певица заявила, что аналогичное мероприятие ждет Минск.

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Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Столица Белоруссии была выбрана не просто так. "Здесь похоронены мои родные, отсюда вышли мой дед и отец, и я всегда считала эту страну родной!" – пояснила Пугачева со сцены. После такого откровения выступление было обречено на успех. 

Московский концерт заканчивался эффектно – выходом к Примадонне самых близких членов ее семьи: дочери Кристины Орбакайте с сыновьями Никитой и Дени и дочкой Клавой, молодым мужем Максимом Галкиным и их детьми Лизой и Гарри. В Минске такого единения не случилось. Даже супруг не появился. Галкин, пока Пугачева выступала в столице Белоруссии, совершал переезд из Ессентуков в Киров через Москву.

Позже шоумен выступил с официальным заявлением. "Я не смог быть на концерте Аллы в Минске, потому что она приняла решение дать этот концерт, когда у меня уже висели афиши в других городах", – сообщил юморист на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Публикацию артист сопроводил видео с концерта Пугачевой из Белоруссии.

"Конечно, Алла – это феномен. Не только феномен певицы и актрисы, но еще и уникальный в своем роде пример полувекового единения со зрителем, неразрывной связи музыки, голоса и слушателя, взаимопроникновения своей судьбы, судьбы страны и каждого, чье сердце откликалось на ее песни", – поделился своим мнением Максим.

В заключение он напомнил: всех, кто не смог попасть на концерты Аллы Пугачевой в Москве и Минске, ждут в столичных кинотеатрах. Там покажут фильм о юбилейном шоу Примадонны. "Киноконцерт производит очень мощное впечатление, потому что дает возможность заглянуть в глаза", – заверил Максим Галкин.

Автор: 7 ноября 2019, 09:52
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Wolfzangel
Ответить
Вас не зае...ала ещё эта бабка старая, граждане дорогие?
1

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