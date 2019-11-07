Пугачева виновата: Галкин выступил с обличительным заявлением

На днях в Минске с невероятным ажиотажем прошел концерт Аллы Пугачевой в честь ее юбилея. Отсутствие рядом с Примадонной ее молодого мужа Максима Галкина вызвало вопросы у фанатов. Шоумен решил прояснить ситуацию и дал понять, что в этом была виновата сама Пугачева.

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