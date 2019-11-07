"Усыновите меня!": Климова взбудоражила россиян новой фотосессией

На фотографии актриса в платье с пышной юбкой позирует в воде. Екатерина расслаблена и явно наслаждается происходящим. Фанаты отметили естественную красоту женщины, сравнив ее с Афродитой.
"Рыбка Ненаглядная (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)... Красивая несравненная Русалочка... Красота в Красоте...!!!" – восхитился подписчик звезды. А другой попросил его усыновить.
Кто-то не удержался от шуток из-за наряда Климовой: "В сл раз заплыв в шубе обязательно сделайте🤣!"
Комментаторы обсудили и то, что Климова выглядит почти ровесницей своей 17-летней дочери. Все они пришли к выводу: если женщина по-настоящему чувствует себя счастливой, это отражается на ее внешности.
"Пример красивой женщины! С естественной красотой и женственностью, без пошлости и дешевого самоутверждения", – отметила подписчица Екатерины.
Популярные темы форума
Задай вопрос Волочковой
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Вы письку показывали свою?
Аида, я Вас ищу!
Опять концерт Пугачевой. Да когда же она уже перестанет хрипеть на сцене и свалит!
Самые сексуальные!
Месячные не идут 2 месяца
Почему Лолиту бросают мужчины?
Все, кто пишет на этом форуме, админы!
Что делать с родителями?