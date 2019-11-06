"Даже не сказал": Борисов наплевал в душу Малахову

Андрей Малахов рассказал, что не общается с Дмитрием Борисовым. Коллега по цеху поступил некрасиво по отношению к телеведущему.

По словам Малахова, до своего ухода с Первого канала, где вел ток-шоу "Пусть говорят", он тесно общался с Борисовым. Андрей считал Дмитрия телевизионным младшим братом. Шоумен видел, что у молодого коллеги большие перспективы. В итоге Андрею буквально плюнули в душу.

"И когда я понял, что он должен меня заменить, а он мне про это даже не сказал, то это было как-то… Я об этом узнал из эфира практически", - признался телеведущий.

Сегодня шоумен пытается понять причины такого поступка Борисова. Андрей зла на коллегу не держит, однако в спортзал, где они оба занимались, ходить перестал. С тех пор экс-приятели виделись только дважды: на праздновании Масленицы и в аэропорту – звезды случайно встретились в зале ожидания.

"Он делает то, что он может в той ситуации, в которой он находится. Я с ним не общаюсь, но, как я чувствую человека через экран, мне кажется, он скучает по новостям, где он был невероятно хорош. Мне кажется, это его стихия: новости, ведение, комментарии событий", – поделился Андрей Малахов в эфире ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".

Телеведущий подчеркнул, что Борисов также занимается продюсированием нескольких каналов, которые входят в сетку вещания Первого. Андрея Малахов добавил, что когда он работал на "главной кнопке страны", дополнительные проекты ему брать запрещали.