Савичева раздала смачных затрещин матерщинникам

Певица Юлия Савичева старается сохранить репутацию благонадежного члена общества. Недавно девушка раздала смачных затрещин матерщинникам.

Знаменитость выложила на личной странице в социальной сети "Инстаграм" любопытную публикацию. На фото девушка позирует на фоне освещенных солнцем машин. Образ дополняет яркая красная помада и простой, но примечательный аксессуар-заколка, удерживающая пшеничного цвета волосы.

Впрочем, любопытно не столь само фото, сколько подпись к нему. В своем тексте Юлия принялась обличать артистов, использующих в песнях мат. Савичева выразила беспокойство, что такие композиции могут услышать дети, которым в силу возраста не стоит не то что равняться на любимых артистов, но и просто знать такие бранные слова.

"Ненормативная лексика в песнях – это норма? Слушая новую музыку, я все чаще натыкаюсь на использование ненормативной лексики в песнях. Да, есть разные музыкальные жанры, возьмем андерграунд, для которого использование подобных слов всегда было неотъемлемой частью. Еще до появления интернета такую музыку слушали только в узких кругах, и в принципе найти ее было не просто, а сегодня песни с “запрещенными” словосочетаниями любой слушатель, а часто это дети, могут с легкостью обнаружить в интернете" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – высказалась певица.

Она также отметила, что сама плохо относится к матерному творчеству. По ее словам, музыка была создана не для того, чтобы пропагандировать негатив.

"Я негативно отношусь к использованию артистом мата или оскорбительных слов в песне. Музыка должна нести что-то светлое, вдохновлять, наталкивать на размышления. Я считаю, что артист должен уметь доносить до слушателя эмоции и смысл песни без подобных словосочетаний, да так, чтобы люди плакали, смеялись и просто верили тебе", – подытожила Савичева.