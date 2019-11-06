"Со мной достиг бы больших высот": обиженная Королева прошлась по изменнику Николаеву

Наташа Королева заявила, что рядом с ней Игорь Николаев добился бы большего. По словам вокалистки, композитора надо постоянно мотивировать.

Брак Наташи Королевой и Игоря Николаева продлился почти десять лет. Отношения певицы и композитора расстроились из-за измены. Музыкант завел любовницу. Для вокалистки, по ее признанию, это стало шоком.

Сейчас Наталья проще относится к мужской неверности. С возрастом она поняла, что некоторым представителям сильного пола свойственно быть в состоянии "охоты". Между тем первого мужа Игоря Николаева звезда не простила.

"Это не была измена, которая, знаешь… "Хороший левак укрепляет брак" – это не измена. А когда там уже были отношения, связанные не только с сексуальными взаимоотношениями: с какими-то внутренними, душевными – это уже серьезно. На такой почве люди и расстаются", – сказала Наташа Королева в эфире ютуб-шоу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ".

Артистка порассуждала, как бы сложилась ее жизнь, останься она тогда с Николаевым. "Я бы была такой же, какая я есть, а вот Игорь был бы другим", – улыбнулась Наташа Королева.

"И внешне другим, и внутренне другим. И, наверное, достиг бы больших высот, чем он имеет на сегодняшней день", – прошлась по экс-мужу Наташа Королева.

Артистка подчеркнула, что смогла бы мотивировать Николаева на создание отличной музыки. Все талантливые люди, по мнению Королевой, очень ленивы, поэтому им надо периодически "давать пинка".

"У Игоря огромный потенциал, а сколько у него потрясающей музыки, которую никто не слышал. Он же композитор больших форм. Он невероятен в этом, но он это ничего не реализовал. Видимо, не хватает ему жесткости в управлении", – заметила Наташа Королева.