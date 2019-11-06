Пугачева вернулась к оставленному мужу

После триумфа в Минске Алла Пугачева вернулась в Россию. Примадонну сняли рядом с молодым мужем.

2 ноября Алла Пугачева феерически отыграла концерт в столице Белоруссии, посвященный юбилею Примадонны. В апреле артистке исполнилось 70 лет. Тогда она решила отметить круглую дату сольником в Кремлевском дворце. Отдельные билеты на выступление именинницы подскочили до немыслимых высот, что породило настоящий скандал. Впрочем, даже это неприятное обстоятельство не помешало Примадонне обеспечить себе аншлаг.

С не меньшим шумом прошел концерт Аллы и в Минске. Выбор города артистка объяснила прямо со сцены. "Здесь похоронены мои родные, отсюда вышли мой дед и отец, и я всегда считала эту страну родной", – призналась Пугачева. После такого откровения концерт Примадонны был обречен на успех.

Впрочем, в Минске артистка долго не пробыла. Уже сейчас Пугачева находится в Москве. Артистка воссоединилась со своим молодым мужем, юмористом и шоуменом Максимом Галкиным. Об этом сообщил сам супруг Примадонны. На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" он опубликовал короткое видео, которое снял в автомобиле.

Максим запечатлел себя и Аллу сидящими на заднем сиденье машины. На видео Пугачева посмеивается и говорит: "Мы едем-едем-едем..." Поклонники предположили, что супруги решили выйти в свет. К такому выводу фанаты пришли, исходя из внешнего вида супругов: Максим Галкин нарядился в белый пуловер и клетчатый пиджак, а Алла Пугачева предпочла черную кофточку, красный пиджак и дополнила образ темной шляпой.

Отметим, что в Минск Примадонна ездила без своего благоверного. У юмориста были запланированы гастроли, которые тот не мог отменить.