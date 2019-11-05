Бородина согласилась на помощь суррогатной матери

Ведущая шоу "Дом-2" откровенно поговорила с поклонниками. Ксения Бородина призналась, что гипотетически могла бы прибегнуть к услугам суррогатной матери.

36-летняя звезда дважды мама. Телеведущая воспитывает десятилетнюю Марусю, которую родила от первого супруга бизнесмена Юрия Будагова, и трехлетнюю Теону. Младшая дочь Ксении Бородиной появилась во втором бараке звезды с предпринимателем Курбаном Омаровым.

Отметим, что у Курбана есть сын от предыдущих отношений – Омар. Мальчику уже 11 лет. Ребенок часто проводит время с отцом и его новой семьей.

Ксения Бородина не раз говорила, что о третьем ребенке пока не думала. Она призналась, что ее дом "и так похож на Бангладеш", где все кричат и требуют внимания. Между тем сегодня, 5 ноября, звезда, общаясь с поклонниками в "Сторис" своего "Инстаграм", сообщила, что в определенных обстоятельствах смогла бы решиться на суррогатное материнство.

"Если бы я очень хотела стать мамой, то, наверно, ко всем способам бы прибегла", – сказала Ксения Бородина.

Отметим, что ведущая шоу "Дом-2" мужа и детей ставит выше карьеры. Звезды души не чает в своих наследницах и даже говорила, что никогда бы не смогла вести трэвел-шоу, так как подобная работа подразумевает постоянное отсутствие. Ксения Бородина не может позволить себе длительные командировки.