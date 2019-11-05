Топурия показала зажигающую на вечеринке маленькую дочь

Солистка группы "А’Студио" поделилась видеозаписью с вечеринки. Кети Топурия сняла на видео танцы маленькой дочери.

В "Сторис" своего "Инстаграм" вокалистка опубликовала кадры с детского праздника. Дискотека для малышей была приурочена к Хэллоуину: все присутствующие были в костюмах.

Дочь Кети Топурии, четырехлетняя Оливия, наряжаться в сказочного персонажа не стала. Девочка облачилась в стильное красное платье в клетку и черные колготки. На голове у нее был массивный ободок из черных роз.

Маленьких гостей развлекали аниматоры. Оливия с удовольствием танцевала с ровесниками. Кети, которая снимала дочку на камеру мобильного телефона, еле сдерживала смех. "О боже мой", – только и произнесла Топурия.

Домой мама и дочка, судя по всему, вернулись очень поздно. Утром следующего дня Кети Топурия написала, что нуждается в чашке кофе, чтобы взбодриться.

Отметим, что солистка группы "А’Студио" не в первый раз публикует ролики с участием Оливии. Артистка уже показывала, как зажигательно танцует ее дочь. Более того, по словам знаменитости, у малышки есть музыкальный слух – она отлично поет. Кети Топурия не знает, пойдет ли дочь по ее стопам, но если Оливия в будущем решит сделать певческую карьеру, то сможет рассчитывать на поддержку родителей.