У любовника Кети Топурии умер ребенок

Кети Топурия дала откровенное интервью, в котором впервые рассказала о новом возлюбленном Льве Деньгове. Певица призналась, что влюбилась с первого взгляда, и рассказала о трагедии, которую пережил ее любовник.

Недавно стало известно о романе Кети Топурии с дипломатом Львом Деньговым. Лишь сейчас певица дала интервью, в котором рассказала об отношениях с привлекательным брюнетом. В программе Лауры Джугелия "Люди говорят" Кети сообщила, что познакомилась с Львом на вечеринке.

Тогда, по словам Топурии, они с Деньговым обменялись фразами, и она даже не думала, что эта встреча станет началом их романа. "Мы начали общаться, следующую неделю были на связи буквально 24 на семь. Мне кажется, я даже не спала, поскольку мы все время разговаривали. Тогда мы обменивались какими-то воспоминаниями, информацией друг о друге. Когда он приехал в Москву, мы встретились, и как-то все сразу пошло-поехало с первой встречи. Наверное, это была любовь с первого взгляда", – призналась Кети Топурия.



Она рассказала, что от предыдущих отношений у Льва Деньгова подрастают сын и дочь. Также Кети прокомментировала информацию о том, что у него умер ребенок. Якобы в этот страшный момент он ушел от жены, оставив ее одну с этой трагедией. Об этом рассказала сама экс-супруга Деньгова на шоу "Давай поженимся". "Это его прошлое, и я не хочу в него вмешиваться. Я знакома с его семьей, вижу, с какой любовью он относится к детям, поэтому буду доверять своим глазам, а не чьим-то там историям", – сказала певица.

Сейчас влюбленные Лев и Кети строят планы на будущее и хотят съехаться. Пока же Топурия живет с мамой. "Пока не знаю. Мне комфортно жить с мамой, ведь она всегда может присмотреть за Оливией", – объяснила артистка.