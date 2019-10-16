У любовника Кети Топурии умер ребенок

Свадьба Бондарчука и Андреевой Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Нагло врет": умирающая от рака Заворотнюк получила оплеуху
Обнародована подноготная скандала Эрнста и Собчак
"Идиотка, хамка, проститутка": в "Ленкоме" после похорон Захарова плюнули в лицо вдове Караченцова
Cмерть Началовой оказалась постановкой родственников и Первого канала
50-летнюю Бондарчук поздравляют с беременностью
партнеры
Среда 16 октября
Лента новостей
14:54
Хамоватая Собчак обрушилась матом на уважаемого человека
14:20
"Дети должны болеть": россиян призвали не покупать лекарства от ОРВИ и простуды
13:50
Оконфузившегося Зеленского жестко поставили на место
13:47
"Бардак": Лукашенко во всеуслышание заявил об отставке
13:28
Охамевший Зеленский начал ставить нелепые условия Донбассу
13:22
Больше не единая: объявлено о разделе Украины на три государства
12:48
Володин назвал сроки принятия закона о виноделии
12:31
Куда сходить в Москве: афиша c 18 по 24 октября
12:22
Слишком сексапильны: принятых за проституток россиянок отказались пустить в другую страну
12:12
Рухнувшему рублю вынесли смертельный приговор
11:57
Эрдоган планирует посетить Москву в октябре
11:51
Молодая Кравец оказалась копией красавицы-дочери
11:25
"В сознании и улыбается": последние новости о состоянии Заворотнюк
11:14
Россиянам обещают теплый ноябрь
11:12
"Наконец-то!": звезда сериала "Друзья" лишила поклонников дара речи
11:01
Трясущийся от страха Зеленский вызвал отвращение
10:56
В Москве пенсионерка убила мужа ножом
10:47
Муж год тратил деньги Милявской на красивую любовницу
10:36
Кейт Миддлтон с мужем прокатились на экзотическом транспорте (видео)
10:27
Семья 9 лет ждала в подвале дома конца света
10:17
Раскрыт новый способ содрать с россиян денег за ЖКХ
10:10
Из колонии под Красноярском сбежал осужденный убийца
09:54
В каких городах России самый дешевый хлеб
09:48
Знаменитая певица рассказала о беременности от Макаревича
09:47
Летевший в Москву Airbus совершил экстренную посадку
09:22
На северо-востоке Москвы при пожаре погиб человек
09:13
Ягудин показал лишившуюся важного органа Тотьмянину в онкоцентре
09:10
Озабоченный мужик заставил сына смотреть порно и схлопотал от жены
08:32
Заворотнюк не захотела лечиться чудо-вакциной Фриске
08:29
На известную украинскую актрису напали цыгане
08:24
"Народ, не сходите с ума": попросившему у россиян денег для Украины Корчевникову крепко вмазали
07:03
"Будет усиливаться": стало известно о раздоре в семье Ларисы Гузеевой
06:35
В прямом эфире сообщили о смерти Владимира Зеленского
04:22
Звезда "Битвы экстрасенсов" объявила войну разоблачителям
02:35
Известный актер пытался прикончить жену
00:17
"Ты лучше, чем твоя сестра!": Анну Бузову вознесли до небес
22:04
"Звать не буду": готовящая поминки вдова Караченцова наплевала на злословящую Гузееву
21:46
"Дайте человеку тишины и покоя!": обсуждающих болезнь Заворотнюк россиян пристыдили
21:35
"Чужой успех режет глаза": известная певица отреагировала на слухи об изменах мужа Брежневой
21:23
Россияне поддержали инициативу "ЕР" о запрете "наливаек" в жилых домах
21:20
Легендарная Неделя моды в Москве пройдет в новом формате
21:16
В Подмосковье неизвестные сожгли дом пенсионера и убили его собак
21:04
На Украине внезапно заявили о продолжении войны в Донбассе
20:40
Учительница коррекционной школы в Москве избивала детей
20:17
"Скоро меня не будет...": предполагаемый сын Цискаридзе сделал громкое заявление
19:56
Россияне назвали самые скучные профессии
19:49
Овечкин блеснул талантом перед сыном
19:36
"Легкость и свобода": бывшая жена Краско обнажила душу
19:32
Жилой дом в Химках атаковали тараканы
19:11
"Рожает!": невеста Тимати окончательно запутала народ
19:07
Сделал вид, что незнаком: Виторган с молодой зазнобой случайно столкнулся с Собчак
19:02
Привязали к столбу: в Архангельске местные жители отомстили грабителю
18:56
Рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
18:50
"И как вы ее еще не съели?": Кудрявцева показала маленькую дочь
18:44
Покинувший Украину Порошенко упал на колени перед Западом
18:42
"Просто прелесть": Нюша показала идеальную фигуру родившей женщины
18:31
Видео с травести-двойником Толкуновой шокировало семью артистки
18:30
Один погиб, семеро пострадали: в Петербурге произошла авария с микроавтобусом
17:54
Найдена женщина с идеальной внешностью
17:51
Стало известно о планах многодетной Порошиной родить еще
17:49
Предполагаемый сын Цискаридзе втянул Малахова в грязный гей-скандал
17:45
"Вспышка гражданской войны": Зеленскому предсказали страшную участь
17:45
В Крыму студент подрался с тремя преподавателями
17:21
Под Петербургом мужчина зарубил брата топором
17:11
Зеленский прилюдно опозорился из-за нелепого вида (фото)
17:01
Миддлтон бросила детей и укатила за границу
17:01
"Мне непонятна позиция": Пригожин разнес молчавших родственников Заворотнюк
16:43
В торговом центре Ижевска пострадал ребенок
16:37
Седокова порадовала мужчин роскошным бюстом (видео)
16:31
Беспорядки в Киеве: офис Зеленского взяли в осаду
16:23
В Сети появилось видео встречи студентки с акулой-людоедом
16:13
Синоптики предупредили москвичей об аномальном скачке давления
15:57
Ректор Института кино: Нас окружают симулякры
15:55
Новое расследование дела о крушении MH17 вызвало истерику на Украине
15:51
Звезду "Дальнобойщиков" цинично обворовали на крупную сумму
15:40
Шок: Заворотнюк появится на шоу Малахова
15:39
Вдова Кобзона проигнорировала похороны близкого друга
15:29
В Подмосковье экстренно эвакуировали школу из-за угрозы взрыва
15:14
"Коля, дорогой": Жасмин призналась в чувствах Баскову
15:02
Безграмотную Маркл затерроризировали из-за нелепого промаха
15:01
Чей он союзник? Антироссийская выходка Лукашенко вызвала омерзение
14:54
Появились подробности обрушения дома в Приморье
14:54
Поджавший хвост Трамп помог Путину
14:50
"Он был лучший": у Толкалиной разрывается сердце из-за жуткой трагедии
14:42
Шампанское по 50 тысяч, омары и сирень зимой: Березин возмущен запросами артистов
14:21
Любовница обвинила Бари Алибасова в побоях
14:21
"Точно Костик гуляет": Брежнева привлекает внимание мужа "голыми" фото
14:19
Как сохранить фигуру в осенне-зимний период
14:17
В Екатеринбурге нашли труп пропавшей молодой автоледи
14:15
Расцвет российского Крыма довел украинцев до отчаяния
14:00
Оплеванного Зеленского неожиданно ударили в спину
13:56
"Мы до сих пор не можем дать ответ": ученые бьются в истерике от тайны перевала Дятлова
13:50
Туктамышева взвалила на свои плечи непосильную ношу
13:48
Мероприятия юбилейной Недели Моды в Москве пройдут в столичном метро
13:43
В Москве пройдет мировая премьера балета “Дракула. Начало”
13:39
"Должен был мастурбировать": актера Петрова заперли в комнате с тремя мужиками
13:35
Володин призвал руководство Грузии извиниться перед россиянами
13:31
"Нагнут": Зеленскому пригрозили новым Майданом
13:26
"Возьмите палки побольше и бейте!": экс-супруг закрыл грудью заклеванную Бочкареву
13:06
В Красноярске поймали забивших насмерть мужчину мажоров
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Mercedes-Benz Fashion Week. Online
Рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
"И как вы ее еще не съели?": Кудрявцева показала маленькую дочь
Знаменитый певец променял звезду "Битвы экстрасенсов" на скандальную модель
"Было спланировано": заподозренную в беременности Проскурякову вывели на чистую воду
Трендовый макияж за 10 минут
Шоу-бизнес

У любовника Кети Топурии умер ребенок

Кети Топурия. Фото: www.globallookpress.com
Кети Топурия дала откровенное интервью, в котором впервые рассказала о новом возлюбленном Льве Деньгове. Певица призналась, что влюбилась с первого взгляда, и рассказала о трагедии, которую пережил ее любовник.
прочитано 1187 раз

Недавно стало известно о романе Кети Топурии с дипломатом Львом Деньговым. Лишь сейчас певица дала интервью, в котором рассказала об отношениях с привлекательным брюнетом. В программе Лауры Джугелия "Люди говорят" Кети сообщила, что познакомилась с Львом на вечеринке.

ПО ТЕМЕ

Череда обманов и измен: новому роману Топурии предрекли печальную участь

"Ну, Кети...": Топурия ошарашила народ фото с новым возлюбленным

Тогда, по словам Топурии, они с Деньговым обменялись фразами, и она даже не думала, что эта встреча станет началом их романа. "Мы начали общаться, следующую неделю были на связи буквально 24 на семь. Мне кажется, я даже не спала, поскольку мы все время разговаривали. Тогда мы обменивались какими-то воспоминаниями, информацией друг о друге. Когда он приехал в Москву, мы встретились, и как-то все сразу пошло-поехало с первой встречи. Наверное, это была любовь с первого взгляда", – призналась Кети Топурия

Она рассказала, что от предыдущих отношений у Льва Деньгова подрастают сын и дочь. Также Кети прокомментировала информацию о том, что у него умер ребенок. Якобы в этот страшный момент он ушел от жены, оставив ее одну с этой трагедией. Об этом рассказала сама экс-супруга Деньгова на шоу "Давай поженимся". "Это его прошлое, и я не хочу в него вмешиваться. Я знакома с его семьей, вижу, с какой любовью он относится к детям, поэтому буду доверять своим глазам, а не чьим-то там историям", – сказала певица.

Сейчас влюбленные Лев и Кети строят планы на будущее и хотят съехаться. Пока же Топурия живет с мамой. "Пока не знаю. Мне комфортно жить с мамой, ведь она всегда может присмотреть за Оливией", – объяснила артистка.

Автор: 16 октября 2019, 14:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кети Топурия похвалилась подросшей дочерью

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Колеблющийся Зеленский крупно подставил Макрона
Оконфузившегося Зеленского жестко поставили на место
"Бардак": Лукашенко во всеуслышание заявил об отставке
Охамевший Зеленский начал ставить нелепые условия Донбассу

Шоу-бизнес

"Я его очень люблю": Серябкина о неловком разговоре с женой Фадеева
У любовника Кети Топурии умер ребенок
"Разврат!": оголившаяся Пугачева с раздвинутыми ногами шокировала россиян
Алибасов признался в нанесении ударов экс-любовнице

Проишествия

Звезду "Дальнобойщиков" цинично обворовали на крупную сумму
Тело в крови на ступенях синагоги: в Киеве напали на Коломойского
В Сети появилось видео встречи студентки с акулой-людоедом
Мощный тайфун унес десятки жизней (видео)

Lifestyle

Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Народ в ужасе крестится от вида Анастасии Макеевой в гробу
Ректор Института кино: Нас окружают симулякры
Шоу-бизнес

"В сознании и улыбается": последние новости о состоянии Заворотнюк

Что стало известно об актрисе
Шоу-бизнес

"Народ, не сходите с ума": попросившему у россиян денег для Украины Корчевникову крепко вмазали

Ведущий недавно побывал в Незалежной
Шоу-бизнес

Заворотнюк не захотела лечиться чудо-вакциной Фриске

Актриса отказалась ехать в Америку
Шоу-бизнес

Муж год тратил деньги Милявской на красивую любовницу

Вскрылись подробности некрасивой истории

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Китайский гороскоп на 2020 год
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Овечкин блеснул талантом перед сыном
Туктамышева взвалила на свои плечи непосильную ношу
Нурмагомедов о долгожданном поединке со скандальным бойцом: Мы должны подраться
Сколько стоит Мария Шарапова

Регионы

"Тоннель рухнул, грунт просел": откровение о катастрофе на Крымском мосту
"Добрый, умный, работящий": мать саратовского убийцы рассказала о сыне (видео)
Обрушившийся на Питер ураган разрушил город
Опубликовано видео с места жуткой гибели трехлетних близняшек
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru