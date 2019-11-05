"Все, что от него осталось": Галкин приоделся благодаря Киркорову

Комик в данный момент гастролирует по России. Артист уже успел выступить в пяти городах. Заключительным стал Ижевск. Там во время подготовки к концерту Максим Галкин записал забавное видео и опубликовал в личном "Инстаграм".
В кадре юморист уверенно идет по длинному коридору. Артист облачен в джинсы, высокие сапоги, темную футболку и черное пальто.
К Максиму Галкину подбегает импресарио в ярко-голубом костюме. "Джамбаттиста Валли?" – называет имя дизайнера мужчина, имея в виду, судя по всему, марку пальто.
"Совсем спутались! Гастролер, Галкин! Я понимаю, у вас много артистов…" – напыщенно отвечает ему Максим. После выясняется, что пальто юмористу досталось от Филиппа Киркорова. "Осталось?" – с грустью спрашивает импресарио. "Да, все, что от него осталось. Тьфу, типун тебе на язык! Свежак, подарок!" - говорит комики следует дальше по коридору. В конце ролика юморист врезается в дверь и, засмеявшись, выходит из образа.
"Очередное наше дуракаваляние с импресарио из Ижевска. Боря любит снимать короткие скетчи со мной и моими коллегами-артистами. На этот раз я предложил обыграть подарок, который мне сделал Киркоров. Какой-то новомодный дефицитный коллаб с труднопроизносимым названием, не разбираюсь, но сидит отменно! Спасибо!" – написал под видео Максим Галкин.
Одним из первых на ролик отреагировал Филипп Киркоров. "Ну сидит как с самого модного журнала! Носи на здоровье!" – написал в комментариях поп-король.
Популярные темы форума
Задай вопрос Волочковой
Зачем дуры рожают даунов, а потом ними кичатся??
Узнала что в садике бьют
Имя для кота
Вы письку показывали свою?
Застала дочь с собакой
Опять концерт Пугачевой. Да когда же она уже перестанет хрипеть на сцене и свалит!
Что вы думаете про Максима Фадеева?
Месячные не идут 2 месяца
Все, кто пишет на этом форуме, админы!