"Угаснет быстро": женатого Плющенко ждет мимолетная страсть

Талантливый спортсмен и семьянин Евгений Плющенко никогда не жил скучно. Однако впереди знаменитость ждет череда судьбоносных событий, считает эксперт.

"В ноябре Плющенко проведет в воспоминаниях. Все будет зациклено на прошлом. В этот момент к нему вернется осознание того, что где-то и в чем-то он поступил не так, а где-то покажется, что сделал даже более, чем от него ждали. В ноябре его также ждет встреча с кем-то из прошлой жизни. Скорее всего это друг, а может и бывшая любимая девушка", – рассказала "Дни.ру" ясновидящая Наталья Копнева.

Декабрь – месяц документации. Тут есть и новые контракты, и какие-то перспективные предложения по работе за рубежом, возможно постановка новых шоу. Он будет обдумывать их очень тщательно. "Так же по картам выпадает предложение о какой-то выгодной покупке недвижимости. Кстати, это предложение его очень заинтересует, но я почему-то не вижу, что это как-то будет обсуждаться им с женой", – сказала таролог.

Несмотря на то, что январь считается спокойным месяцем, у Плющенко будет все с точностью до наоборот. Его буквально захлестнет финансовый успех и деньги потекут рекой. Тут и старые выплаты по каким-то контрактам, и новые перспективные проекты. В феврале Плющенко ждет максимальное количество встреч и бесконечное общение с людьми. Ему придется мобилизовать все свои силы для коммуникаций. Фигурист будет вести постоянные переговоры и деловые встречи. Домой он будет приходить как выжатый лимон, и тут, самое главное, чтобы домочадцы понимали, что его нежелание общаться связано лишь с усталостью.

"В марте у Плющенко появится новая пассия, – уверена Копнева.– Будет какое-то мимолетное увлечение, страсть вспыхнет и потом угаснет быстро, без последствий. Но это положит начало его будущим романам. На одном из мероприятий он познакомится с женщиной, в которую влюбится. Начнутся душевные страдания, так как ему сложно будет усидеть на двух стульях сразу. Но яркие эмоции ему обеспечены. Май он проведет в ссорах, разборках. Его ждут сплетни, разговоры за спиной и постоянный стресс. Позже он примет решение и все же останется в семье. Это произойдет потому, что вся общественность начнет обсуждать его, со стороны Рудковской комментарии будут минимальными. Яна сделает так, что все будут жалеть ее, а она, как верная жена, просто будет сидеть и ждать финала этого романа".

В июне Плющенко вернется в семью, страсти поутихнут. А отношения Евгения и Яны лишь укрепятся. Их ждут семейные заботы, путешествия, какие-то совместные романтические вечера. "К сентябрю спокойствие снова будет нарушено. Опять начнутся романы и любовные похождения, – предсказала ясновидящая. – Евгений будет метаться то туда, то сюда. Измотав себя окончательно, Плющенко придется вернуться к анализу года прошедшего. От чего ушли, туда и придем. В октябре, как показывают мне карты, он уедет на месяц и по возвращению погрузится с головой в работу, отдохнувший и безразличный ко всему".