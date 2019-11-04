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Шепелев вразумил высмеянного шестилетнего сына

Дмитрий Шепелев. Фото: www.globallookpress.com.
У телеведущего состоялся серьезный разговор с единственным сыном Платоном. Мальчик отказывается носить одежду, которую ему купили.
прочитано 538 раз

В личном "Инстаграм" знаменитость поведала, что шестилетний Платон не перестает удивлять. Накануне сын звезды заявил, что больше не будет надевать на тренировки комбинезон.

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Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Шепелев не ожидал такой реакции от ребенка, ведь ранее наряд отторжения не вызывал. "А комбез реально классный. Он нравился и детям и взрослым, даже подходили, спрашивали, где такой я купил?!" – сказал телеведущий. После недолгих расспросов Дмитрий выяснил, что Платона высмеял какой-то ребенок.

"Хорошо – говорю – одевай, что считаешь правильным. Одна просьба, когда придешь на тренировку в следующий раз, подойди к этому мальчику, спроси, доволен ли он тем, как ты одет. Ты ведь теперь для него одеваешься, а не для себя. Задумался. – А тебе самому этот комбез нравится? – спрашиваю. – Нравится – Ну, – говорю, — решай сам", – рассказал Дмитрий Шепелев.

Отметим, что наследник часто ставит перед телеведущим сложные задачи. Дмитрию порой даже приходится советоваться с более опытными в воспитании детей подписчиками. Например, недавно знаменитость обнаружила, что Платон иногда употребляет нецензурную брань. А не так давно Дмитрий Шепелев, говоря о вреде сладкого, так напугал ребенка, что тот теперь отказывается даже от мороженого.

4 ноября 2019, 15:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шепелев представил новую пассию

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
что за альтернативно одарённый тут крякает о каком то предательстве родины
ты что такое забористое куришь, чмошник?
Гость
Ответить
Предательство Родины можно только искупить на виселице.
Гость
Ответить
Шерелев это предатель Родины.
1

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