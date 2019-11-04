Шепелев вразумил высмеянного шестилетнего сына

У телеведущего состоялся серьезный разговор с единственным сыном Платоном. Мальчик отказывается носить одежду, которую ему купили.

В личном "Инстаграм" знаменитость поведала, что шестилетний Платон не перестает удивлять. Накануне сын звезды заявил, что больше не будет надевать на тренировки комбинезон.

Шепелев не ожидал такой реакции от ребенка, ведь ранее наряд отторжения не вызывал. "А комбез реально классный. Он нравился и детям и взрослым, даже подходили, спрашивали, где такой я купил?!" – сказал телеведущий. После недолгих расспросов Дмитрий выяснил, что Платона высмеял какой-то ребенок.

"Хорошо – говорю – одевай, что считаешь правильным. Одна просьба, когда придешь на тренировку в следующий раз, подойди к этому мальчику, спроси, доволен ли он тем, как ты одет. Ты ведь теперь для него одеваешься, а не для себя. Задумался. – А тебе самому этот комбез нравится? – спрашиваю. – Нравится – Ну, – говорю, — решай сам", – рассказал Дмитрий Шепелев.

Отметим, что наследник часто ставит перед телеведущим сложные задачи. Дмитрию порой даже приходится советоваться с более опытными в воспитании детей подписчиками. Например, недавно знаменитость обнаружила, что Платон иногда употребляет нецензурную брань. А не так давно Дмитрий Шепелев, говоря о вреде сладкого, так напугал ребенка, что тот теперь отказывается даже от мороженого.