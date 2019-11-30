Асмус призналась в тайных желаниях

Оказалось, что звезда театра и кино часто щурится, хотя у нее прекрасное зрение. Также она всегда начинает переживать, если видит, что в ее сторону направлено лезвие лежащего на столе ножа.
Кроме того, супруга шоумена Гарика Харламова раздражает матовый лак. Поэтому она красит ногти глянцевым. "Кажется, что маникюр древний и блеск на лаке просто стерся", – объяснила Кристина Асмус в своем "Инстаграме".
Призналась артистка и в своих тайных страстях. Выяснилось, что знаменитость обожает вредную еду – все поджаренное, с корочкой: картошку, курицу, котлеты, колбасу, оладьи. "Знаю, что это вредно, но ничего не могу с собой поделать", – поделилась Кристина Асмус.
Также она сообщила, что иногда разговаривает сама с собой. Примечательно, что Кристина Асмус придерживается старых традиций. Например, она с семьей всегда сидит "на дорожку" перед предстоящей поездкой. "Мне прям нравится этот процесс – все сидят на разных тюках и встают по младшенству", – поведала актриса.
Как писали "Дни.ру", ранее Кристина Асмус подверглась травле за свою роль в фильме "Текст". Девушка снялась в откровенных сценах, за что ее раскритиковали в Сети.
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