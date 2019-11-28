"Господи!": Асмус попала в беду на съемках

В личном микроблоге знаменитость разместила два коротких ролика. На первой записи артистка показала, чем занимается в перерывах между съемками. "Можете сразу пролистывать. В этом "Сторис" ничего интересного не будет. Я буду только кушать мандарин", – обратилась Кристина Асмус к подписчикам.
Во втором ролике актриса начинает сильно кашлять из-за застрявшего куска в горле. "Господи!" – взмолилась знаменитость. Позже она добавила, что инцидент не был подстроен. Многие поклонники не на шутку испугались за супругу Гарика Харламова и стали расспрашивать ее о самочувствии.
Ранее Кристина Асмус поделилась с поклонниками подробностями картины Escape. По ее словам, актеры вынуждены работать в тяжелых условиях. Звезда призналась, что сильно замерзла после съемок одной из сцен на улице, передает Teleprogramma.pro.
Напомним, неделю назад актер Егор Корешков объявил о начале работы над проектом Escape. На странице в "Инстаграме" он сообщил, что режиссером фильма выступил Александр Гаврилов, а оператором – Антон Логинов. Сюжет картины пока не раскрывается.
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