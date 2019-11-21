"Суперсемейка": Асмус поделилась первым важным событием в жизни дочери

Об этом гласит лаконичная подпись Кристины, сопровождающая фото: "Первый утренник Насти Харламовой!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.). Текст звезда отечественного шоу-бизнеса сопроводила забавным смайликом в виде улыбающейся мордашки.
Что ни говори, а счастливая семья на фото выглядит как нельзя лучше. Ради знаменательного мероприятия Гарик надел брюки и клетчатую рубашку. Правда, на ногах он предпочел оставить модные кроссовки. Асмус выбрала для себя аутентичный наряд, состоящий из клетчатого пиджака овер-сайз, джинсов и белых теннисок.
Что касается наряда юной прелестницы Анастасии, то она на свой первый утренник выбрала костюм какой-то сказочной героини. На девочке изумрудная блузка с рукавами-воланами и белым широким воротничком, а также ярко-красная юбка. Ну чем не сказочная маленькая принцесса?
В свою очередь поклонники пришли в восторг от яркого фото дружной семьи. Многие поспешили высказать свои наилучшие пожелания дочурке знаменитой пары, а также выразить комплименты: " Такие милые😇 красивая семья😊", "Обожаю эту семью!))) Гариком уже много лет восхищаюсь! Талантище! Кристина просто Солнце! Очарована уже давно) А тут они вместе! И доченька само очарование! Люблю вас! Счастья и здоровья всей вашей семье, дорогие❤️❤️❤️", " Суперсемейка✌️❤️", "Вы прям котятки ❤️❤️❤️ мама и доча божественно красивые ❤️❤️❤️❤️❤️🙏".
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Не делает куни
Волосы на Влагалище.
Секс Брат и сестра
С китайцем или с негром?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Шкура
Задай вопрос Виктору Сухорукову