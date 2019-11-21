"Суперсемейка": Асмус поделилась первым важным событием в жизни дочери

В последнее время актрису Кристину Асмус на все лады поливают помоями из-за роли в скандальном фильме "Текст". Однако в этот раз все обошлось без грязи и пошлости. Артистка поделилась с поклонниками первым важным событием в жизни своей дочери.



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