Асмус решилась на смелый эксперимент

Знаменитость согласилась исполнить роль искусственного интеллекта в новогоднем шоу в Российской академии наук. Артистка сыграет Нейросеть в представлении "Путешествие на СеРверный полюс".
Кристина Асмус поэксперементирует с внешним видом. Персонаж с голубыми волосами, необычным гримом и линзами для глаз будет помогать Деду Морозу и Снегурочке быстро доставить подарки, передает Пятый канал.
Звезда призналась, что много раз участвовала в детских представлениях, но в таком качестве никогда. По ее словам, это "и не совсем театр, и не совсем кино". "Это спектакль для всей семьи, где мой персонаж появляется на экране, без прямого взаимодействия с партнерами. У нас уже состоялась съемка, и это был совершенно новый опыт для меня", – поделилась Кристина Асмус.
Актриса планирует привести на премьеру научной новогодней елки всю семью. Ей интересно, что получится в результате ее эксперимента. Организаторы представления обещают, что в этом году оно станет самым зрелищным за всю историю.
Напомним, ранее Кристина Асмус подверглась чудовищной травле. Критически настроенные россияне раскритиковали ее за откровенные сцены в фильме "Текст" Клима Шепенко.
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