Участница шоу "План Б" дала резкий отпор злопыхателям

В минувшее воскресенье в эфире появился седьмой выпуск нашумевшего шоу "План Б". Зрители раскритиковали участницу Олесю Романо, однако девушка резво поставила злопыхателей на место.

Тимур Батрутдинов нередко проявляет чувства к участницам проекта, хоть и делает это весьма своеобразно. Например, он вернул на проект Светлану Филию, с которой успел поцеловаться, а после выгнал ее. Шоумен также поцеловался с моделью Олесей Романо. И если первая девушка вызвала у зрителей воодушевление, то на вторую обрушился шквал критики.

Многие посчитали, что ветреная модель не подходит такому завидному жениху. Зрители взорвались возмущением, увидев, как девушка целуется с любимой знаменитостью. Впрочем, у Романо было чем защитить честь и достоинство.

Она провела прямой эфир на своей странице в соцсети "Инстаграм", в котором заявила, что позволяет себя целовать далеко не каждому. По словам Олеси, Тимур ей очень понравился. К тому же инициатива принадлежала юмористу и для модели стала несколько неожиданной.

"Понравилось ли мне целоваться с Тимуром? Конечно. Как нет? Кстати, такой момент. Многие люди начали меня обвинять в том, что я доступная, навязчивая или еще что-то, что я к нему полезла целоваться. Я не лезла к нему целоваться. Тимур сам меня поцеловал. Я вообще не ожидала, что он меня поцелует при всех", – высказалась Олеся.

Вероятно, такое впечатление у поклонников шоу "План Б" сложилось из-за того, что Романо стала инициатором личной беседы с Батрутдиновым. Девушка отвела его в сторонку, попросив уделить немного времени. По словам модели, ей просто понравилось быть рядом с шоуменом.

Романо призналась, что пошла на проект ради шутки, однако комедиант очаровал ее с первого взгляда. "Изначально я думала, что пришла по фану, но на свидании ты меня очаровал. Я же могу надеяться на взаимность?" – спросила у Тимура Олеся. "Знаешь, если проект можно было бы закончить на первом же свидании, я бы это сделал с удовольствием", – ответил ей Батрутдинов.