Сальную Волочкову в срочном порядке отправили к медикам

Злопыхатели постоянно критикуют танцовщицу за любовь к шпагатам и откровенным фотосессиям. Также Анастасии Волочковой достается за сальные, по мнению завистников, волосы.
"Опять голова в безобразном состоянии, ну приведите ее в порядок!" – распекают отставную приму обыватели.
Между тем косметолог Татьяна Брызгалина считает, что Анастасии Волочковой стоит прислушаться к недругам, ведь даже Цицерон когда-то говорил, что враги всегда говорят правду, друзья – никогда. По словам специалиста, неопрятный вид у волос может быть из-за проблем со здоровьем.
"Нужно обратиться к трихологу и уже точно определить причину. Чаще всего это жирная себорея, дерматологическое заболевание, которое лечит доктор. Жирность головы нередко сопровождает перхоть", – пояснил эксперт.
Косметолог отметил, что слишком активная работа сальных желез возникает из-за неверно подобранной краски для волос, агрессивных средств для ухода, а также из-за нарушения обменных процессов в организме. К примеру, у Анастасии Волочковой может быть недостаток железа. Звезде балета в срочном порядке надо к врачу.
Татьяна Брызгалина не исключает, что танцовщица намерено создает эффект "грязных" волос. Возможно, звезде нравится ее внешний вид. Известны случаи, когда голливудские звезды, например, специально отращивали волосы на подмышках.
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